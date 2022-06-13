الإمارات ركيزة مبيعات «مكلارين» في المنطقة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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أكد محمد فوزي، المدير التنفيذي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «مكلارين أوتوموتيف»، أن الإمارات تعد سوقاً مهماً جداً بالنسبة للسيارات الفارهة، وركيزة أساسية لمبيعات الشركة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وقال محمد فوزي، في تصريحات لـ«البيان»: إن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية للغاية مناسبة لاحتضان السيارات الفاخرة والخارقة مثل «مكلارين» بمختلف منتجاتها، كما أنها تعد من أكثر الدول أماناً للعملاء، حيث يمكنهم قيادة هذا النوع من السيارات من دون قلق.

وتوقع فوزي نمواً مستمراً في سوق السيارات الفاخرة بالإمارات، والتي تتضمن تقنيات المركبات الهجينة والكهربائية ومن خلال تقديم خيارات شراء أوسع وأحدث وأكثر مرونة، بحيث يمكن للعميل الاستثمار بسهولة في سيارة أحلامه.

وذكر أن سوق السيارات في العالم بدأ استرجاع الإقبال عليه تدريجياً بعد التأثر الشديد خلال جائحة «كورونا»، متوقعاً أن يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

مركز خدمة

وضرب فوزي مثالاً قوياً على اهتمام الشركة بالسوق الإماراتي فقال: افتتحت «مكلارين أوتوموتيف» في دبي مؤخراً أحد أكبر مراكز الخدمة المخصّصة والمعتمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقع هذا المركز الفني والتقني في شارع الشيخ زايد بدبي، ولأجل ضمان أرقى معايير الخدمة وتوفير أفضل تجربة للعملاء، فإنّ عملياتها كافة ستدار من قبل فريق «مكلارين» دبي، ممثّلاً بوكالة حصريّة لشركة «Performance Tuning L.L.C»، وهي جزء من مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة.

وعبر فوزي عن رضاه بهذا الإنجاز بقوله: أودّ تهنئة فريق مكلارين دبي على نجاحه المبهر في إتمام انطلاقة مركز الخدمة الأضخم والأحدث بما يتميّز به من تقنيات رائدة تسبق عصرها. إن افتتاح هذه المنشأة الفريدة كان لحظة آسرة ومليئة بالحماس للجميع في الإمارات نتيجة لاستثمارات قيّمة من أجل تقوية حضورنا في هذا السوق النشط والأساسي.

وكلي ثقة بأن هذه تعد خطوة تاريخية تدفعنا نحو الاستمرار بتقديم أعلى معايير خدمة للعملاء، وتقديم تجربة رائدة لا نظير لها في تحقيق الرضا التام وقمة الالتزام بالمعايير، مشيراً إلى أن «مكلارين» تخطط صالة عرض كبرى جديدة في دبي أواخر هذا العام.

وقال إن مركز الخدمة الجديد يمتاز بكونه مجهزاً على أكمل وجه، ومنسجماً بتمامه مع المعايير العليا التي طالما عُرفت بها «مكلارين»، وتمتدّ مساحتها الشاسعة على مدى 3400 متر مربع متضمنة ست مناطق خدمة متباينة، مضافاً لأحدث الأجهزة والمعدات على الإطلاق لتقديم أرقى رعاية لعملائنا وسياراتهم الفخمة.

وأكد أن «مكلارين أوتوموتيف» تتميز بالريادة في صناعة السيارات وتعمل على تطوير مركباتها باستمرار وتدخل أحدث التقنيات فيها، ضارباً مثالاً على ذلك وهو استعمال ألياف الكربون الصلب، وقال: ما زلنا نسعى لتخطي الحدود في صناعة هذه المادة الخفيفة والمتينة ليتم استعمالها في مجموعة سياراتنا الخارقة والحائزة على الجوائز بما فيها السيارة الجديدة «مكلارين أرتورا».

معرض إكسبو

وحول رؤيته لمعرض «إكسبو» في دعم الاستدامة، قال: انضمت «مكلارين أوتوموتيف» إلى «إكسبو 2020 دبي» ضمن معرض «حياكة الابتكار» الذي يقع في جناح مملكة البحرين، حيث تعرف الزائرون على مراحل التطور المستمرة لشركة «مكلارين» في البناء من خلال استخدام النسيج والتركيز على الحفاظ على وزن السيارة الخفيف، حيث يتم التركيز في ما يتعلق بالسيارات الخارقة على تقديم أداء باهر وكفاءة في استخدام الطاقة والتكنولوجيا في زمن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك تحرص الشركة على العمل بهذه التقنيات والأفكار لتطبيقها في مجالات أخرى، معتبراً أن إكسبو نجح بامتياز في ترسيخ مفهوم الاستدامة عالمياً.

وقال محمد فوزي: تتميز «مكلارين أوتوموتيف» بالريادة وما زلنا نسعى لتخطي الحدود في صناعة هذه المادة الخفيفة والمتينة ليتم استعمالها في مجموعة سياراتنا الخارقة والحائزة على الجوائز بما فيها السيارة الجديدة «مكلارين أرتورا».

طرازات مميزة

وحول ما يميز «مكلارين» عن غيرها من شركات السيارات الخارقة، قال محمد فوزي: تعتبر «مكلارين» من أفضل الشركات في العالم التي تتميز باستخدام ألياف الكربون، بالإضافة إلى أنها تستقبل طلبات المتعاملين لإضافة ما يرغبون به على السيارة، وخاصة من ناحية التصميم الداخلي.

وتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النجاح في المستقبل في المنطقة، خاصة مع توفير العديد من الموديلات التي تلبي طموحات كل الزبائن.

وأشار محمد فوزي إلى أن فريق «مكلارين دبي» نجح مؤخراً في إتمام عملية تسليم أول نموذج من سيارة «مكلارين 765 إل تي سبايدر» المصمّمة للحلبات للعميل في الإمارات. وقال إنها سيارة خارقة حصرية ومعروفة جداً باستقطابها إعجاب عشاق السيارات الرياضية، وتعد من جملة أكبر النجاحات التي حققتها الشركة على نطاق عالمي.

كما لفت إلى الطراز الجديد من «مكلارين GT» والذي لقي اهتماماً كبيراً من عشاق السيارات في الإمارات بعد أن طرحتها «مكلارين أتوموتيف» في الأسواق، نظراً لما تتمتع به من تصميم مبتكر وفريد، حيث تمزج السيارة الجديدة في تصميمها الأداء رفيع المستوى مع إمكانيات السير لمسافات شاسعة، فضلاً عن هيكلها الرائع الذي يتماشى مع المبادئ التي تنتهجها «مكلارين» في تصميم سياراتها.

تعيين

عيّنت «مكلارين أوتوموتيف»، محمد فوزي، في منصب المدير التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال أبريل الماضي. وبخبرة ممتدة تزيد على عقدين في مجال السيارات، قام فوزي بقيادة العمليات المحلية للشركة في المكتب الإقليمي للعلامة التجارية.

وتشمل خبرة فوزي المهنية توليه مناصب إدارية عدة، شغلها في بعض أشهر وأفضل مصنعي السيارات في العالم، خصوصاً قطاع السيارات الفاخرة. وقبل انضمامه إلى «مكلارين أوتوموتيف»، عمل كرئيس تطوير قناة المبيعات ومدير عام قطاع المبيعات في «رولز رويس موتور كارز» الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضمّنت مهامه فهماً شاملاً للتحديات والفرص الموجودة في الشرق الأوسط.

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