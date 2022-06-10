«فولكس واجن تيرامونت».. عائلية بامتياز وجاهزة لكل الاستخدامات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

إذا أردت سيارة عائلية بامتياز وبدون أن تفكر طويلاً، ستجد أمامك بكل تأكيد «فولكس واجن تيرامونت» الجديدة والتي توفر تجربة جلوس غير عادية لمختلف أفراد الأسرة وعلى اختلاف الطرق والمسافات.

وقد تم تصنيف هذه السيارة الجديدة الرائعة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، حيث تحتوي على مساحة جلوس جيدة التهوية ومساحة تحميل شاسعة ومميزات تقنية بديهية ومعالجة هادئة.

وتأتي المقاعد الأمامية مريحة وداعمة وهناك مساحة رحبة للرأس والأرجل للركاب الأطول، كما توفر السيارة رؤية قوية للطريق، ويعتبر الصف الثاني مريحاً تماماً وواسعاً للبالغين، وكذلك الصف الثالث.

ويأتي تنجيد السيارة من الجلد الصناعي ومقاعد أمامية مدفأة ومقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً بشكل قياسي، كما تشمل الترقيات المتاحة تنجيد من الجلد الأصلي ومقاعد أمامية مهواة ومقاعد خلفية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة. أما التصميم الداخلي للسيارة فهو بسيط وهذا سر جماله، حيث يمنح السيارة نوعاً من الأجواء المتميزة.

ومن المميزات القياسية الإضافية دخول السيارة بدون مفتاح والتشغيل بضغطة زر، والتحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المنطقة وثلاثي المناطق، وبدء التشغيل عن بعد، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة محيطة، ومخرج كهرباء على الطراز المنزلي بقوة 120 فولت.

ويعد الطراز الجديد من «تيرامونت»، التي أطلقتها شركة «فولكس واجن» الألمانية العريقة تجسيداً لتصميم أكثر جرأة وقوة بمقاعدها السبعة الفسيحة وإمكاناتها الكبيرة، التي توفر أعلى مستويات الراحة والأمان عند القيادة على مختلف الطرقات.

وتحظى «تيرامونت» بشهرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، لما تتميز به من إمكانات تجعلها مثالية لتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أحدث تجهيزات الأمان وتقنيات الاتصال. كما تعتبر «تيرامونت» مثالاً للجودة في فئتها، حيث تعكس تفوق الهندسة الألمانية الشهيرة.

وصممت «فولكس واجن» سيارة «تيرامونت» لتلبية متطلبات العائلات، ما جعلها واحدة من أفضل سيارات SUV العائلية في المنطقة والعالم، حيث توفر مستويات فائقة من الرحابة والراحة.

وتتألق سيارة «تيرامونت» بتصميم أحدث وبإطلالة متجددة لهيكلها الخارجي، ويشتمل التصميم الخارجي الجديد على شبك أمامي مُعدل بالكامل، يحمل شعار فولكس واجن الجديد. كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وتزويدها بتقنية LED، بالإضافة إلى تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي. وتتميز «تيرامونت» أيضاً بتصميم جديد للجزء الأمامي السفلي، ومشتت هواء جديد مع طلاء الحافة باللون الفضي كروم.

وتتوفر «تيرامونت» بسبعة ألوان، منها ثلاثة ألوان جديدة وهي الفضي بايرايت ميتاليك، والأخضر نفريت ميتاليك، والأحمر أوروا كروما، وتأتي السيارة بثلاثة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: الأول هو «Trendline» بمحرك سعة 2 لتر أو 3.6 لترات، والثاني «Comfortline» بمحرك سعة 3.6 لترات، والثالث «Highline» بمحرك سعة 3.6 لترات.

وتمتاز مقصورة السيارة ذات المقاعد السبعة بعجلة القيادة متعددة الوظائف من الجيل الأحدث، كما تتألق بلمسات تزيينية من المعدن المصقول باللون الفضي أو بتطعيمات من خشب ميثاتيس.

بالإضافة إلى شاشة نظام المعلومات والترفيه القابلة للتعديل، التي تعمل باللمس قياس 8 بوصات مع كاميرات للرؤية الخلفية. كما تتوفر أيضاً شاشة مقصورة القيادة الرقمية قياس 10 بوصات ونظام Fender الصوتي مجهز بـ 12 مكبراً صوتياً، إلى جانب الشحن اللاسلكي للهاتف. أما في طراز «Highline»، فتأتي مجموعة العدادات الرقمية كتجهيز أساسي، وتأتي مقصورة القيادة الرقمية من فولكس واجن مزودة بشاشة قياس 10 بوصات.

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