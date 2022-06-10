«جولف آر» في طريقها إلى المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فولكس واجن» عن وصول سيارة «جولف R» الجديدة كلياً والأقوى بين جميع طرز جولف من «فولكس واجن» إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتتربع هذه السيارة الجديدة كلياً على قمة مجموعة طرز R الرياضية حيث تأتي مجهزة بمحرك TSI القوي سعة 2 لتر بقوة 320 حصاناً مع نظام التعليق الرياضي ونظام 4MOTION للدفع الكلي للعجلات، مما يمنح السائق القوة التي يحتاجها في أي وقت وفي أي مكان مع أعلى مستويات التحكم والراحة.

صممت سيارة جولف R الجديدة كلياً والتي تعد أيقونة حقيقية في عالم القيادة لترتقي بمستويات الأداء وترسي معايير جديدة في فئتها بفضل ديناميكيتها الفائقة ومظهرها الأنيق وتجهيزاتها المتميزة.

وتعد سيارة جولف R أول سيارة من طراز جولف تجهز بنظام 4MOTION الجديد للدفع الكلي للعجلات مع نظام R Performance Torque Vectoring لتوزيع عزم الدوران والتحكم الانتقائي في عزم دوران العجلات على المحور الخلفي.

ويعمل نظام الدفع المبتكر على تعزيز استجابة السيارة وقوة السحب ومستويات الديناميكية وخصوصاً عند المنعطفات مما يمنح السائق أعلى مستويات التحكم والدقة في التوجيه وبالتالي الوصول إلى القمة في متعة القيادة.

وتتألق سيارة جولف R الجديدة بالعديد من التجهيزات الخارجية المتميزة والتي تتضمن المرايا الجانبية المطلية بالكروم غير اللامع والإضاءة بشعار R عند فتح أبواب السيارة، مع تخفيض ارتفاعها بمقدار 20 مم عن سيارة جولف العادية.

وتتوافر السيارة بثلاثة خيارات للألوان تشمل الأزرق لابيز المعدني (وهو لون مخصص حصرياً لطراز R) وأبيض بيور وأسود بيرل داكن.

وتضفي ملاقط أقراص المكابح المطلية باللون الأزرق على العجلات المعدنية الاختيارية قياس 19 بوصة مزيداً من الأناقة والجاذبية إلى سيارة جولف R الجديدة.

وتشمل خيارات العجلات المتوفرة عجلات «أديلايد» المصنوعة من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة، وعجلات «جيريز» من السبائك المعدنية قياس 18 بوصة، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (باللون الأسود مع طبقة لامعة أو باللون الأسود بالكامل).

كما نالت المقصورة حظها من التطوير مع المقاعد الرياضية الفاخرة المصممة حصرياً لهذا الطراز، وناقل الحركة DSG الجديد المصمم لتعزيز راحة السائق، وزر R الذي يتيح الوصول المباشر إلى أنماط القيادة المختلفة. وعلى المستوى التقني، تم تجهيز سيارة جولف R بأحدث الأنظمة المطورة خصيصاً من أجل السيارة الجديدة، والتي تتضمن نظام المعلومات والترفيه مع شاشة قياس 10 بوصات وركن القيادة الرقمي.

ويمكن لعشاق الأداء الفائق طلب سيارة جولف R الجديدة مع مجموعة Performance Package الاختيارية والتي تتضمن جناحاً خلفياً أكبر وأكثر بروزاً لزيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل على المحور الخلفي، وعجلات «إستوريل» من السبائك المعدنية قياس 19 بوصة (متوافرة أيضاً باللون الأسود بالكامل).

بالإضافة إلى نمطين إضافيين للقيادة، النمط الخاص «Special»، ونمط التفحيط «Drift».

ويمكن الوصول إلى أنماط القيادة بسرعة عن طريق الضغط على الزر R الموجود على عجلة القيادة. وتشمل التجهيزات الاختيارية الأخرى نظام التحكم المتكيف في الشاسيه. وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يتوفر نظام العادم Akrapovic المصنوع من التيتانيوم كتجهيز اختياري لسيارة جولف R الجديدة، وهو أخف وزناً بسبعة كيلوغرامات ويتيح التحكم بصوت العادم.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط: جولف R الجديدة هي الطراز الأقوى والأعلى أداءً بين سيارات فولكس واجن وتتربع على قمة مجموعة طرز R، وقد صُمم هذا الطراز الجديد ليجمع بين السرعة والدقة والقوة كي يستمتع السائق بتجربة استثنائية. نحن متحمسون لإطلاق هذه السيارة في منطقة الشرق الأوسط التي تحظى فيها السيارات ذات الأداء الفائق بشعبية واسعة.

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