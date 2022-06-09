«كاديلاك CELESTIQ» التعبير الأمثل عن قمّة التصميم

المصدر: دبي - البيان

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تُشكِّل سيارة العرض «كاديلاك CELESTIQ»، أفضل تعبير عما تتمتّع به «كاديلاك» من قمّة البراعة في التصميم والتقنيات والأداء. فمن النظرة الأولى، يترك المظهر الظلّي الأخّاذ للسيارة، انطباعاً متميّزاً يدوم طويلاً، مع نفحة مستقبلية، ورقي من ناحية الإبداع والابتكار والفخامة الفائقة.

ويرتقي التصميم الحصري للإنارة من «كاديلاك»، إلى مستويات جديدة في سيارة العرض CELESTIQ، حيث يُمكِن التعرّف إليه مباشرة، بكونه من «كاديلاك»، لكن مع لمسة عصرية، وهو يشكّل سيمفونية حيوية معبِّرة من الأضواء المتناغِمة، التي تولِّد انطباعاً قوياً، وتدعو كل راكب للدخول إلى السيارة بشوق كبير.

وقالت ماغالي دبيلّيس مدير التصميم المتقدّم من علامة «كاديلاك» التجارية: بدءاً من الأبعاد الفريدة التي تتمتّع بها، مروراً باللغة الجديدة السلسة والمتطوّرة للشكل، وصولاً إلى الحِرَفية العالية، والانتباه الدقيق للتفاصيل، تتميّز CELESTIQ بكونها مختلفة عن أي شيء آخر على الطريق اليوم. فلقد تم ابتكار سيارة العرض CELESTIQ، منذ البداية، لكي تجسّد مفهوم «المعيار الجديد للعالم».

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