«الفطيم للمشروعات التجارية» تفوز بجائزة نادي «فولفو» للتميز للعام الثاني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، اليوم عن ارتفاع مبيعات سيارات فولفو بنسبة 61.5٪ في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

عالمياً، لا تزال سيارات فولفو الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء وترتفع حصتها في السوق. وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة مبيعات السيارات الهجينة نحو 34% والسيارات الكهربائية بالكامل نحو 8% من إجمالي المبيعات، وقد تضاعفت هذه النسبة في الربعين الأخيرين. ومن المتوقع أن تنمو حصة تلك السيارات في السوق خصوصاً في ظل مساعي شركة فولفو لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى 150 ألف سيارة بعد انتهاء فصل الصيف. وترجح شركة سيارات فولفو استمرار وتيرة النمو في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل خلال العام 2022.

في الإمارات، توفر مجموعة فولفو XC المفضلة لدى العملاء سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والأنيقة والآمنة والمتعددة الاستخدامات والمتقدمة تقنياً، ويعتبر طراز فولفو XC60 الأكثر مبيعاً لعام 2022 يليه طراز XC90 وXC40.

واستحوذت سيارات فولفو الهجينة القابلة للشحن والكهربائية بالكامل في الإمارات على نسبة 7.1% من إجمالي المبيعات في الربع الأول من عام 2022 بزيادة بلغت 87.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالتزامن مع هذا النمو المتسارع، حازت شركة سيارات فولفو الإمارات للسنة الثانية على التوالي على جائزة نادي فولفو للتميز 2022، وتأتي هذه الجائزة في سياق تكريم علامة فولفو لوكلائها وموزعيها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذين حققوا نسبة مبيعات عالية وتميزوا في تقديم أجود الخدمات للعملاء. شاركت شركة سيارات فولفو في السنوات الأربع الماضية أهدافاً نوعية وكمية مختلفة، وطلبت من 23 مستورداً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بتحقيقها بهدف تحسين تجربة المستهلك.

في هذه المناسبة، قال أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية: «نحن فخورون بالإعلان عن النمو الكبير الذي حققته الشركة مقارنة بعام 2021، وعن التقدير الذي حصلنا عليه من قبل الشركة الأم لالتزامنا الراسخ تجاه العلامة التجارية وعملائنا في الإمارات. وتواصل مجموعة الفطيم من خلال ريادتها وتركيزها المتواصل على العملاء بإثراء تجربتهم».

وتابع: «لم تكن الشعبية التي حظيت بها مجموعة XC في السنوات الأخيرة مفاجئة لفولفو الملتزمة باستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز قطاع السيارات الكهربائية وترسيخ الاستدامة. وستواصل الشركة جهودها الآيلة إلى تحقيق المزيد من النمو عبر تقديم تجارب مميزة وعالية الجودة لعملائها وعروض سخية بأسعار تنافسية».

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