«الطاير للسيارات» تحصد جائزة هنري فورد للتميز

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة الطاير للسيارات، الوكيل الرسمي المستورد لسيارات فورد ولينكون في الإمارات، على جائزة هنري فورد للتميز عن فئة أعلى مستوى لإرضاء العملاء في المبيعات والخدمة بمنطقة الشرق الأوسط.

واستلمت الطاير للسيارات الجائزة من ديان كريج، رئيسة مجموعة الأسواق الدولية لدى شركة فورد خلال زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

وقالت كريج بهذه المناسبة: إنه لأمر ملهم حقاً أن نشاهد مدى التقدم الكبير الذي حققته شركة الطاير للسيارات في دبي، هذه المدينة الاستثنائية التي أدهشت العالم بسرعة تطورها خلال الخمسين عاماً الماضية. وقد استحقت الشركة جائزة هنري فورد للتميز 2021 بجدارة في ضوء المقومات المتميزة التي تمتلكها؛ بدءاً من صالات عرضهم المثيرة للإعجاب، إلى مرافق الخدمة المتطورة، وانتهاءً بنهجهم التجاري المرتكز على العملاء بالدرجة الأولى.

وزارت كريج منشأة فورد الرئيسية التابعة لشركة الطاير للسيارات في شارع الشيخ زايد بدبي، وكذلك منشأتهم الأضخم للسيارات المستعملة المعتمدة في البرشاء؛ وقدمت الجائزة إلى عضو مجلس إدارة الشركة أحمد حميد الطاير، والعضو المنتدب سعيد حميد الطاير، والرئيس التنفيذي أشوك خنّا، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.

ورحّب أشوك خنّا بزيارة ديان كريج قائلاً: يسرنا أن نستضيف ديان في دبي لمشاهدة مرافقنا الحديثة، والتعرف على ابتكاراتنا الرقمية المتطورة مثل تطبيق الطاير للسيارات وخدمة الشراء عبر الإنترنت، والأهم من ذلك مقابلة أعضاء فرق المبيعات والخدمة الموهوبين الذين لا يدخرون جهداً لتزويد عملائنا المخلصين بأفضل تجربة ممكنة لامتلاك سيارات فورد.

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