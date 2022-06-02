«كيا EV6» تحصل على تصنيف 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لاختبارات السلامة

المصدر: دبي - البيان

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حصلت سيارة «كيا EV6» الكروس أوفر الكهربائية بالكامل على أعلى تصنيف للسلامة بعد إجراء اختبارات مكثفة من قبل المنظمة الأوروبية المستقلة الرائدة في اختبار السلامة. ومُنحت السيارة تصنيف الخمس نجوم لتوافر مقومات السلامة الرائعة بها، حيث حققت 90% في حماية الركاب البالغين، و86% لحماية الركاب من الأطفال، و64% لمستخدمي الطريق المعرضين للخطر بمن في ذلك المشاة، و87% في فئة «مساعدة السلامة»، التي تصنف السيارة بناءً على توفر مجموعة شاملة من تقنيات تجنب الاصطدام.

وأشادت المنظمة بمقصورة الركاب، لكونها ثابتة في اختبار التأثير الأمامي وتوفر حماية جيدة للركبتين وعظم الفخذ لجميع الركاب. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على المقاعد الأمامية ومساند الرأس حماية جيدة ضد إصابات النتوءات في حالة الاصطدام الخلفي. في اختبار الحاجز الجانبي واختبار تأثير القطب الأكثر شدة، سجلت السيارة الحد الأقصى من النقاط، مما يوفر حماية قوية لجميع مناطق الجسم الحرجة للسائق والركاب. كما سجلت نتائج جيدة في اختبارات الركاب من الأطفال، حيث قامت السيارة بحماية جميع مناطق الجسم الحرجة للدمى التي تمثل ركاباً يبلغون من العمر ستة وعشرة أعوام. وعند اختبار تقنيات مساعدة السلامة في السيارة، سلطت المنظمة الضوء على أداء نظام الكبح التلقائي للطوارئ للسيارة، والذي استجاب جيداً للمركبات الأخرى وتجنب الصدمات في معظم سيناريوهات الاختبار.

ومن ميزات السلامة الأخرى التي أبرزتها المنظمة نظام المكابح متعددة الاصطدامات الذي يقوم تلقائياً بتطبيق الفرامل بعد الاصطدام لتجنب الاصطدامات الثانوية، ونظام eCall الذي ينبه خدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث.

وتم تعزيز تصنيف السلامة الخاص بالسيارة من خلال المنصة المعيارية الكهربائية العالمية عالية القوة والهيكل الصلب. وتم تعزيز سلامة مقصورة الركاب من خلال استخدام الفولاذ شديد القوة، الذي يمثل 63.6% من هيكل السيارة، بينما أدى الشد الساخن على نطاق واسع أثناء عملية الإنتاج إلى صلابة التوائية مذهلة تبلغ 48.5. كما يوجد ما مجموعه سبع وسائد هوائية متطورة في EV6، بما في ذلك وسادة هوائية جانبية مركزية تساعد على الحماية من اصطدام الرأس بين السائق والراكب الأمامي. تم تجهيز جميع طرازات EV6 بشكل قياسي بأنظمة إدارة ثبات السيارة (VSM) والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC) لمساعدة السائقين في الحفاظ على السيطرة أثناء الكبح والانعطاف.

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