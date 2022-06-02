تسارع متزايد في تحول «هيونداي» الكهربائي مع «أيونك 5»

المصدر: دبي - البيان

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أكد هيونغ جونغ إم، رئيس المكتب الرئيسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب رئيس شركة «هيونداي موتور» أن هناك تسارعاً متزايداً في تحول «هيونداي» الكهربائي مع «أيونك 5».

وقال: على مدى العقود القليلة الماضية أصبح الانتقال نحو الاستدامة خطوة حاسمة للبشرية. يذكرنا احتفالنا بيوم الأرض مؤخراً بالمسؤولية الكبيرة، التي على عاتقنا كمجتمع لمواصلة حماية كوكبنا كل يوم. كمزود لحلول التنقل الذكي، كانت السيارات الكهربائية (EVs) محط تركيز رئيسي لشركة هيونداي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث إننا نشعر بضرورة تحملنا المسؤولية في توفير مستقبل أنظف لكوكب الأرض من خلال التكنولوجيا الكهربائية الرائدة، وذلك من خلال المركبات الكهربائية، ونهدف إلى تقليل انبعاثات الوقود العالمية ولتغيير ثقافة سوق السيارات لتصبح أكثر اهتماماً بالبيئة.

وأضاف: تلتزم هيونداي بتوفير تجربة السيارات الكهربائية، التي تصمم وتبنى حول العميل ولتلبية اهتماماته، والتي تتوافق مع رؤيتها «التقدم من أجل الإنسانية»، من خلال السعي إلى تقديم ما لا يقل عن 12 طرازاً من الطرازات الكهربائية بالكامل المزودة بالبطارية BEV المبنية على القاعدة الأساسية العالمية المعيارية الكهربائية (E-GMP)، ونهدف لتحويل مجموعة سياراتنا إلى كهربائية بالكامل بحلول عام 2040.

وقال: عندما أطلقنا أيونك IONIQ 5 في عام 2020، شرعنا في رحلة الاستدامة والابتكار كمزود لحلول التنقل الذكي، والتي ترفع من مستوى حلولنا لتلبية السوق دائم التغير، هذا الاتجاه الجديد يتم تقديمه بعلامة «IONIQ».

وتابع: قد قوبل هذا الاتجاه بتقدير كبير وسط مجتمع السيارات، حيث فازت IONIQ 5 ذات الشعبية العالية بجوائز السيارات العالمية من الدرجة الأولى تقديراً لجهود العاملين وصناع القرار المتفانيين في فريقنا. تسلط الجوائز المرموقة مثل جوائز World car أفضل سيارة في العالم لعام 2022، وأفضل سيارة كهربائية لعام 2022، وأفضل تصميم سيارة في العالم للعام، الضوء على دفعنا نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح: ستواصل هيونداي موتور خططها في مجال التحول الكهربائي، وستواصل ريادتها لسوق السيارات الكهربائية العالمية، من خلال تقديم ثلاثة طرازات جديدة مخصصة من أيونك على مدى السنوات الأربع المقبلة، مع المزيد من النماذج المبتكرة، التي ستتبعها لاحقاً.

وقال: تعتزم هيونداي الالتزام بمهمتها عن طريق IONIQ، من خلال الإضافة إلى قدرات السيارات الكهربائية الحالية والحلول المبتكرة- مثل الشحن فائق السرعة والتصميمات الداخلية الفسيحة والطاقة المزودة بالبطارية- مع ابتكارات مستقبلية تجمع بين التصميم، والتكنولوجيا، والخدمات، بهدف خلق تجربة يتم توصيلها وتنفيذها بعناية.

واختتم قائلاً: إن من أولوياتنا التفكير في بصمتنا البيئية كشركة تصنيع سيارات متعددة الجنسيات، والتحديات التي تأتي مع النمو والتوسع. لذلك، فإن التفكير في الاستدامة، وكيف يمكننا إحداث تأثير جيد في العالم هو قيمة أساسية في عملية صنع القرار لدينا.

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