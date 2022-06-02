استدعاء 42 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب فنية

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس اعتزام شركة رينو كوريا موتورز وخمس شركات سيارات أخرى استدعاء حوالي 42 ألف سيارة لإصلاح عيوب فنية ومشكلات في برامج الكمبيوتر لتحسين عوامل السلامة والأمان في هذه السيارات.

وبحسب الوزارة ستستدعي رينو كوريا 28892 ألف سيارة من طرازين بينهما إكس.إم3 بسبب وجود مشكلة في مضخ الوقود يمكن أن تؤدي إلى توقف السيارة بشكل غير متوقع.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيه الشركة الفرنسية سيارات بسبب مشكلات في مضخة الوقود. كانت الشركة قد استدعت السيارات للمرة الأولى بسبب هذه المشكلة في يوليو الماضي، لكن المشكلة ظلت كما هي دون إصلاح.

كما تعتزم مجموعة ستيلانتس التي تضم شركات بيجو ستروين الفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وأوبل الألمانية استدعاء 7605 سيارات من 15 طرازا منها بيجو 3008 بلو إتش.دي آي بسبب وجود مشكلات في جودة مكونات في مضخة الضغط المرتفع.

كما سيتم استدعاء 4056 سيارة من طرازين بينهما موديل واي بسبب مشكلات في برامج الكمبيوتر مما يؤدي إلى تعطل في عمل شاشة العرض التي تعمل باللمس، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالات وقوع الحوادث.

كما سوف تستدعي شركة مرسيدس بنز 1077 سيارة من طراز إي.كيو.أيه 250، بعد فشلها في الوصول إلى معايير السلامة نتيجة مشكلات برنامج كمبيوتر وحدة التحكم في الوسائد الهوائية.

وقالت الوزارة إنها تعتزم تغريم شركة السيارات الألمانية بعد مراجعة عملية الاستدعاء وإجراءات التصحيح الأخرى.

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