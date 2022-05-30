«فولكس واجن» تعزز القيادة الآمنة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «فولكس واجن» الشرق الأوسط شراكة مع «أنغامي»، منصة بث الموسيقى الرائدة في العالم العربي، لتعزيز القيادة الآمنة من خلال واجهة «Auto Car Mode» من أنغامي، وهي واجهة مستخدم فريدة من نوعها.

ووفقاً لبحث أجرته «أنغامي»، يستمع الناس إلى أكثر من 60 مليون أغنية شهرياً أثناء القيادة. وللحفاظ على سلامة السائقين على الطريق عند استماع الموسيقى واستخدام المنصة، تتيح واجهة المستخدم الجديدة في تطبيق أنغامي على تكبير حجم الأزرار وزيادة وضوحها، وبالتالي الحد من أسباب تشتيت الانتباه أثناء القيادة. وستكون «فولكس واجن» الشريك والراعي الحصري في قطاع التنقل لهذه الواجهة.

يأتي هذا التعاون بين العلامتين التجاريتين بعد الحملة الناجحة التي قامت بها فولكس واجن في عام 2021، حيث أنشأت الشركتان قائمة أغانٍ تعزز الهدوء من أجل قيادة أكثر أماناً. وقال إيلي حبيب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في «أنغامي»: تعتبر القيادة إحدى المهام اليومية بالنسبة للكثير من مستخدمي منصتنا، لذلك أطلقنا هذه الواجهة الجديدة بالشراكة مع فولكس واجن من أجل الحفاظ على سلامتهم أثناء القيادة. وقد قمنا بإجراء بعض التغييرات على التطبيق في هذه الواجهة مثل تكبير حجم الأزرار لتسهيل الضغط عليها أثناء انشغال السائقين بمراقبة الطريق.

من جانبها، قالت آنيا بتروفسكي، مديرة التسويق والعلاقات العامة في فولكس واجن الشرق الأوسط: ستبقى السلامة على رأس أولويات فولكس واجن. وباعتبارها من الشركات الرائدة في صناعة السيارات، تقع على عاتق فولكس واجن مسؤولية توعية السائقين بأهمية القيادة الآمنة ومساعدتهم على تبني عادات أكثر أماناً. يسرنا أن نتعاون مع أنغامي من خلال رعاية واجهة Auto Car Mode في إطار سعينا لتعزيز السلامة على الطرقات في الشرق الأوسط.

يذكر أن هذه الشراكة بين أنغامي وفولكس واجن تمتد لمدة عام، وستطرح فولكس واجن في إطارها إعلانات تحمل عبارة «برعاية فولكس واجن» على منصة أنغامي، لتشجيع المستخدمين على استخدام الواجهة مع إنشاء قوائم أغانٍ متعددة على مدار العام تعزز الهدوء أثناء القيادة.

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