«نيسان كيكس 2022».. السيارة الأفضل للشباب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منذ أن طرحتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لنيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وهي تستقطب اهتمام المزيد من العملاء بفضل التحديثات الكثيرة التي طرأت عليها، والتي زادتها جمالاً مقارنة بالنسخ السابقة، والتي أضفت أسلوباً مخصصاً لكل شخص من محبي سيارات كروس أوفر صغيرة الحجم، بقيمة مضافة تحاكي تطلعاتهم.

وبعد تجربة قيادة ممتعة، لوحظ أن الإضافات المبتكرة تعزز أسلوبها وتقنياتها المتقدمة بشكل أساسي، والتي تركز على تعزيز الاتصال والابتكار لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء في المنطقة.

ويتميز الهيكل الخارجي للسيارة بتحديث يضفي جمالاً على التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات متميّزة، بالإضافة إلى نظام «آبل كاربلاي» ونظام «أندرويد أوتو» ومكبرات صوت «بوز» في مسند الرأس، ما يجعلها ذات تنافسية لا تقارن.

كما تتضمن السيارة عدداً من مزايا التنقل الذكي من نيسان، مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمّل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطوّر بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.

وتتوافر نيسان كيكس 2022 المعاد تصميمها بثلاثة طرز مجهزة تجهيزاً لافتاً، زودت كل منها بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر و16 صماماً بنظام عمود كامات علوي مزدوج ونظام التحكم المستمر في التوقيت المتباين للصمامات. ويولّد المحرك 118 حصاناً وعزم دوران يبلغ 155 نيوتن لكل متر مع ناقل حركة «اكس ترونك» سلس يشغّل العجلتين الأماميتين.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الإصدار من كيكس، السائقين الشباب المتحمسين الذين لطالما كانت سيارات كيكس من بين خياراتهم المفضلة منذ طرحها المرة الأولى في المنطقة في عام 2017. وفي وقت قصير استطاعت نيسان كيكس أن تكتسب مكانة في سوق السيارات في المنطقة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من المميزات الرائدة في فئتها.

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