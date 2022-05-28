«العربية للسيارات» تحصل على شهادات اعتماد للخدمة السريعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن أن مراكز خدمة نيسان في شارع الشيخ زايد، وديرة بدبي والفجيرة ورأس الخيمة، قد تم اعتمادها كمواقع إضافية لخدمة نيسان السريعة.

ومن شأن هذا الاعتماد أن يجعل جميع مراكز خدمة نيسان التابعة للعربية للسيارات في دبي، وثلاثة مراكز للخدمة في الإمارات الشمالية، مواقع معتمدة لتقديم هذا النوع من الخدمة المتميزة.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: إن تحسين تجربة العملاء لتكون سلسة للغاية، يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلينا في جميع الأوقات. وبفضل حصول مواقع نيسان للخدمة السريعة على الاعتماد، أصبحت مراكز الخدمة التابعة لنا مجهزة الآن على أكمل وجه، لضمان تلبية احتياجات عملائنا، لتقديم خدمة عالية الجودة وبأعلى كفاءة. لقد أدى تقديم خدمة عالمية المستوى في صالات العرض ومراكز الخدمة عبر شبكتنا إلى الارتقاء بمستوى رضا العملاء في كل المواقع بلا استثناء.

وعند وصول العميل إلى الموقع، يتم الترحيب به على الفور، مع إجراء عملية التسجيل باستخدام الأجهزة اللوحية المزودة بمعلومات العملاء واحتياجات الخدمة المحتملة باستخدام أحدث التقنيات. وتوفر لهم الصالة جميع وسائل الراحة وخدمات الضيافة اللائقة التي تساعدهم في القيام بالتزاماتهم المهنية والشخصية في أثناء صيانة سياراتهم أمام أعينهم مباشرة. وفي غضون 60 دقيقة فقط، تخضع المركبات لمختلف خدمات الصيانة الدورية الرئيسية، إضافة إلى فحص الجودة بالكمبيوتر، واختبار القيادة، والغسيل والتعقيم من دون تكلفة إضافية. وأسهمت التحسينات الرئيسية للعمليات، ومفهوم العمل الذي يعتمد على اثنين من الفنيين، وأتمتة تكنولوجيا المعلومات، والتغييرات التي طرأت على تخطيط ورشة العمل، والاستعانة بالمعدات الحديثة، في التوصل إلى خفض المدة اللازمة لإنجاز الخدمات وتسليم السيارة إلى العميل.

وحضر الحفل الرسمي لمنح درع الاعتماد، كل من أندرو ماكلوغلان، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة نيسان الشرق الأوسط، وصلاح يموت المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات، ويوسف أبو العيش مدير عام الخدمة في العربية للسيارات. وتم تقديم الشهادات لمديري الفروع المعنية، تقديراً لتفاني الشركة وجهودها في تحسين صورة علامة نيسان على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن العربية للسيارات تمتلك أكبر عدد من المراكز المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم للعملاء خدمات متميزة، بما في ذلك الخدمة السريعة التي تضمن المستوى نفسه من الفحص عالي الجودة والتنظيف والتعديل لأكثر من 50 مكوناً من مختلف جوانب السيارة، مع ضمان أرقى مستويات الجودة لتكون جاهزة في غضون 60 دقيقة.

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