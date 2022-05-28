طلب عالمي متزايد على تصدير السيارات من الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق سوق سيارات الإمارات نمواً بالمبيعات بلغت نسبته 4.6% خلال الربع الأول من عام 2022، وكان لمبيعات صادرات السيارات الجديدة حصة مميزة من نسب هذه المبيعات، وحسب مختصين من هذا القطاع ارتفعت نسبة تصدير السيارات الجديدة من الإمارات بشكل ملحوظ، خاصةً إذا تم مقارنتها مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت نيو أوتو للسيارات نجاحاً ملحوظاً في تصدير السيارات الجديدة لبلدان مختلفة، مثل العراق، بيلاروسيا، روسيا، كازاخستان، جورجيا، أرمينيا، وغيرها الكثير، وذلك بسبب سهولة التعامل ودعم الإمارات للمستثمرين وتوفير كل ما يلزمهم، مثل أمور الدفع والشحن والأمور الجمركية.

وقال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات: خلال الفترة الأخيرة شهدنا طلباً متزايداً، وحازت رابطة الدول المستقلة أكبر نسبة من الصادرات، بلغت 45%، تلتها دول أفريقيا بنسبة 25%، ثم العراق بنسبة 12%، ودول أمريكا الجنوبية 8%، والشرق الأوسط 7%، وهذا كله بفضل التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للمشترين، إضافة إلى حرص المستثمرين على توفير بدائل بعد أزمة الرقائق الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذه المبيعات والطلب المتزايد جاء بعد تعافي قطاع السيارات وغيره من القطاعات من أزمة كوفيد العالمية، متوقعاً المزيد من التحسن في مبيعات وتصدير السيارات خلال الأشهر المقبلة من العام.

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