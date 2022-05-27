«فولفو»: البنية التحتية في الإمارات تدعم نمو قطاع السيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

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أكد أوسكار ريفولي، المدير العام في الفطيم للمشروعات التجارية، أن شبكة البنية التحتية الموجودة في الإمارات حالياً تدعم قطاع السيارات الكهربائية الذي ينمو باطراد، حيث أسهمت هيئة كهرباء ومياه دبي في إرساء الأسس المطلوبة لاستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة، عبر توفير أكثر من 325 نقطة شحن في جميع أنحاء المدينة. ونحن على ثقة بأن ارتفاع نسبة استخدام السيارات الكهربائية وعددها على الطرقات، سيترافق مع توسيع نطاق البنية التحتية لشحن البطاريات.

وقال ريفولي إن «فولفو» تلتزم على مدى السنوات الخمس المقبلة بإطلاق سيارة كهربائية بالكامل كل سنة، حيث تتطلع لأن تصبح 50% من مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى جانب سياراتها الهجينة بحلول عام 2025، وجميع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وقال: توفر شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولو في الإمارات حالياً طرازين من السيارات الكهربائية بالكامل، هماXC40 ريتشارج التي تم إطلاقها في أواخر العام 2021، وسيارة سي 40 ريتشارج التي تم الكشف عنها خلال الشهر الماضي.

وأضاف: تواكب سيارة XC40 ريتشارج تطلعات عملاء فولفو، حيث تأتي مزودة بمحرك كهربائي بالكامل بقدرة كلية تبلغ 408 أحصنة يستطيع قطع مسافة تزيد على 418 كم وفقاً لإجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالمياً (WLTP) في شحنة واحدة. وتتضمن بطارية بقدرة 78 كيلوواط في الساعة تتميز بشاحن سريع يسمح بشحن حتى 80٪ من سعتها في غضون 40 دقيقة. أما سيارة سي 40 ريتشارج فتتمتع بجميع مزايا السيارات الرياضية ولكن بتصميم أكثر أناقة، وتعتمد السيارة على القاعدة التقنية (CMA) التي تمثل جيلاً جديداً من أنظمة الهندسة المعيارية.

وحول التحديات الماثلة أمام شراء سيارة كهربائية وكيف يمكن للعملاء التغلب عليها، قال: يتخوف العملاء دائماً من تغيير الأشياء التي اعتادوا عليها لسنوات، لذا لن تكون عملية الانتقال إلى السيارات الكهربائية سهلة بالنسبة لهم، لكن من المفاهيم الخاطئة والشائعة هي مقولة أن القوة والأداء يتعرضان للخطر عندما يفكر العملاء في التحول إلى السيارات الكهربائية. لذا وبهدف التغلب على أي شكوك، نقترح على العملاء تحديد موعد لتجربة سيارة فولفو الكهربائية واختبار متعة قيادتها.

وحول خطط فولفو لعام 2022، قال: تتطلع شركة فولفو للسيارات إلى مواصلة العمل على تطبيق استراتيجيتها الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، ودعم مسيرة التحول البيئي والرقمي لمجموعة الفطيم للسيارات التي تتماشى مع مساعي فولفو والتزامها بتطبيق الاستدامة.

وفيما يخص استوديو فولفو ودوره، قال: يمثل «استوديو فولفو» المفهوم الرقمي للبيع بالتجزئة، وهو تجربة التسوق الأولى من نوعها في المنطقة والتي تسلط الضوء على التزام العلامة التجارية للسيارات بقيادة التغيير في مجال صناعة السيارات، حيث ستنقل جميع مبيعاتها للسيارات عبر الإنترنت بحلول العام 2030. وتسعى فولفو من خلال هذا الاستديو إلى تحديث تجربة شراء السيارات وجعلها أكثر عصرية لعملائها بحيث يستمتعون بفرصة تسوق معززة تكتمل بتجارب أداء مخصصة لهم بأعلى مستوى جودة للخدمة. ويتماشى إطلاق «استوديو فولفو» مع استراتيجية الفطيم للسيارات الرامية إلى تحديث تجربة شراء السيارات التقليدية وتسريع وتيرة المبيعات عبر الإنترنت.

وحول الخدمات التي تقدمها شركة فولفو لعملائها، قال: تقدم شركة المشروعات التجارية لجميع طرازات فولفو ريتشارج كفالة لمدة ثلاث سنوات وكفالة شاملة لوحدة البطارية لمدة 8 سنوات أو 160 ألف كلم، ويشمل سعر بطارية السيارات الكهربائية خدمات الصيانة لمدة ثلاث سنوات.

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