«مازيراتي» تطلق «إم سي 20 سييلو» الخارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مازيراتي» عن إطلاق سيارة MC20 Cielo الرياضية الخارقة الجديدة، والتي تضمن الأداء الفائق المعتاد في سيارات مازيراتي المتميزة والتي توفر تجربة قيادة لا تُضاهى.

ويوحي اسم السيارة بمزاياها الاستثنائية؛ إذ يحتفي حرفا MC بعراقة العلامة في مجال سباقات السيارات، ويرمز الرقم 20 إلى العام 2020 الذي شهد دخول مازيراتي عصرها الجديد، وتسلط كلمة Cielo، التي تعني السماء، الضوء على تجربة قيادة لا تُضاهى في السيارة وسط المساحات المفتوحة فضلاً عن المزايا الفائقة المعتادة في طرازات الكوبيه.

وتأتي السيارة بمحرك Nettuno المميز والمكون من ست إسطوانات، وتوفر المزيج الأمثل من المزايا الرياضيّة والفخامة، والتي تتجلى في خاصية السقف الزجاجي المبتكر القابل للطي.

وتجمع السيارة بين الملامح التصميميّة الجريئة التي تميز العلامة وتصميم سقفها الذي يعكس شكل الأفق السماوي، حيث يحظى هذا الطراز بنافذة مصنوعة من الزجاج الإلكتروكرومي (الزجاج الذكي) المتطور والذي يمكن تحويله فورياً إلى الوضع المعتم بكل سهولة من خلال الزر الموجود على الشاشة المركزية. ويمتاز سقف السيارة بأنه الأفضل في فئته من حيث العزل الحراري وسرعة الفتح والإغلاق التي لا تتعدى 12 ثانية.

وتوفر هذه المزايا التقنية المتميزة للسيارة تجربة قيادة متعددة الحواس سواء كان السقف مطوياً أو معتّماً، وتضمن سطوعاً لا مثيل له داخل المقصورة عند تفعيل خاصية شفافية السقف.

وتسعى MC20 Cielo لتقديم تجربة مثالية، حيث تمتاز بوزنها الذي يتعدى طراز الكوبيه بـ 65 كليوجراماً فقط بفضل تصميمها فائق الدقة والجهود الاحترافية طوال مراحل تصميم السيارة. ويضمن هيكل السيارة المصنوع من ألياف الكربون (على غرار الطرازات الثلاثة المرتقبة: كوبيه وسبايدر والنسخة الكهربائية مستقبلاً)، صلابة التوائية فائقة فضلاً عن معدل وزن إلى استطاعة مذهل، مما يتيح قدرة تحكم هائلة على الطرقات وفي مسارات السباق.

وتتسم السيارة بتصميمها الأنيق وطابعها الرياضي الجريء، إذ تتمتع بحضور يخطف الأنظار بفضل لمساتها المُتقنة وخصائص الديناميكية الهوائية الاستثنائية المحسّنة فيها والتي خضعت لاختبار شامل في نفق الرياح في حالتي طي السقف وإغلاقه.

وتسهم جميع الملامح التصميمية للسيارة بتحسين تجربة القيادة، حيث تم تزويدها بأبواب تفتح إلى الأعلى على غرار سيارة MC20 الرياضية الخارقة. ويوفر تصميم هذه الأبواب مزيداً من السهولة أثناء ركوب السيارة أو النزول منها كما يتكامل مع التفاصيل الرائعة للمقصورة المصنوعة من ألياف الكربون والعجلة الأمامية البارزة بقوة.

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