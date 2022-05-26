«بي إم دبليو» تكتب فصلاً جديداً من النجاح بإصدار «3 سيريس»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كتبت «بي إم دبليو» فصلاً جديداً من النجاح العالمي بإطلاق الطراز الجديد من إصدار «3 سيريس» بنسختيه السيدان والتورينج، من خلال تحديث التصميم والتحسينات في مجالات الأنظمة الرقمية والتحكم والتشغيل والتجهيزات.

وتسلط التحديثات المطبقة على التصميم في الجانبين الأمامي والخلفي الضوء على القدرة الرياضية، التي تشتهر بها سيارة «بي إم دبليو 3 سيريس سيدان»، وسيارة «بي إم دبليو 3 سيريس تورينج». ويوفر نظام التشغيل BMW 8، الذي يتضمن شاشة عرض منحنية لمسة إضافية، ضمن المقصورة الداخلية، كما أن جميع المتغيرات ضمن السيارة تأتي الآن بشكل قياسي مع ناقل حركة Steptronic ثماني سرعات، ودواسات تبديل التروس على المقود، وذراع اختيار ذات تصميم حديث.

وبفضل التصميم الرياضي الأنيق والتعامل الرشيق، قدمت الشركة الفئة الثالثة نقطة مرجعية لمتعة القيادة في فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم منذ اليوم الأول، كما أنها تمثل جوهر علامة «بي إم دبليو». وسيتم إطلاق الإصدار الجديد من سيارة السيدان الرياضية، التي لاقت نجاحاً كبيراً لأكثر من 45 عاماً، وطراز «تورينج»، والذي تم الكشف عنه لأول مرة منذ 35 عاماً.

وبفضل الأسطح المنظمة بوضوح والخطوط الديناميكية ومآخذ الهواء الكبيرة، يضيف الواقي الأمامي مزيداً من التركيز على المظهر الرياضي لـ «بي إم دبليو 3 سيريس سيدان»، و«بي إم دبليو 3 سيريس تورينج» الجديدة. تضفي المساحة الكبيرة من الأسطح المطلية بلون الهيكل، والتصميم الأنيق على المئزر الخلفي لسيارة «بي إم دبليو 3 سيريس سيدان»، و«بي إم دبليو 3 سيريس تورينج» الجديدة مظهراً متطوراً بشكل خاص.

وينعكس التركيز على الديناميكية والحداثة المتداخلين، ضمن التصميم الخارجي أيضاً في الطراز، الذي يقدم بشكل جديد. تتمتع سيارة «بي إم دبليو 3 سيريس» الجديدة بمظهر رياضي جريء بالنسبة للمواصفات القياسية، وهي جودة بصرية تم التأكيد عليها بشكل أكبر من خلال غطاء Shadowline القياسي M شديد اللمعان.

وخضعت المقصورة الداخلية لسيارة «بي إم دبليو 3 سيريس سيدان» وسيارة «بي إم دبليو 3 سيريس تورينج» لتحديث شامل. وتندمج شاشة عرض المعلومات قياس 12.3 بوصة خلف المقود، وشاشة التحكم مع شاشة قطرية قياس 14.9 بوصة معاً في وحدة رقمية متكاملة وعالية الدقة. يتميز تصميم قمرة القيادة المتطور بنظام رقمي، ويتيح تقليل عدد الأزرار وأدوات التحكم بشكل كبير لصالح التحكم باللمس والصوت.

وتم تجهيز نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ مع ضبط ثلاثي المناطق بشكل قياسي في كل من «بي إم دبليو 3 سيريس سيدان» وسيارة «بي إم دبليو 3 سيريس تورينج»، ويتم تشغيل وظائف المناخ عن طريق الأوامر الصوتية أو اللمس عبر شاشة التحكم.

وتحقق محركات الاحتراق الداخلي ذات الكفاءة العالية والمزودة بتقنية الشاحن التوربيني المزدوج من «بي إم دبليو» والنظام الكهربائي على شكل نظام هجين مزود بقابس والتقنية الهجينة 48 فولت، توازناً رائعاً بشكل استثنائي بين متعة القيادة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

وترتبط جميع محركات «بي إم دبليو 3 سيريس» الجديدة بناقل حركة Steptronic ثماني السرعات بشكل قياسي، ويتعزز طابعها الرياضي من خلال أذرع تبديل السرعة القياسية الموجودة على المقود.

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