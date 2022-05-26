«إنفينيتي QX80» في صالات العرض

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن وصول «QX80»، أحدث إصدار للعلامة التجارية من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة بالحجم الكامل، وتوفيرها عبر صالات العرض.

تأتي هذه السيارة معززة بسمات الفخامة والأناقة، إضافة إلى أحدث ابتكارات السيارات والميزات التكنولوجية، والعجلات من مقاس 22 بوصة، ولمسات الكروم الداكن المصممة من أجل الإلهام والإبهار.

وعندما يتعلق الأمر بالأداء على الطريق، فقد تم تجهيز هذه السيارة بنظام تعليق خلفي لضمان الاتزان الذاتي لتحسين القيادة في الرحلات القصيرة والطويلة، إضافة إلى محرك من ثماني أسطوانات V8 بسعة 5.6 لترات، قادر على إنتاج 400 حصان من الطاقة الأولية.

ويوجد داخل السيارة شاشة لأغراض المعلومات والترفيه من مقاس 12.3 بوصة، وتتيح للسائقين الوصول السهل إلى الميزات الكاملة، والتكامل مع تطبيق «أبل كار بلاي».

إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية جديد تماماً للشحن المريح. وتأتي هذه السيارة الرياضية والفاخرة مجهزة أيضاً بمقاعد من الجلد أو شبيه الأنيلين في الصفوف الثلاثة، مع خيار مقاعد الكابتن في الصف الثاني، والمقاعد الأمامية التي يمكن التحكم في درجة حرارتها. و

تتعزز تجربة قيادة طراز 2022 من إنفينيتي QX80، مع النظام الصوتي «The Bose® Performance Series Audio» من «بوز» المزود بـ 17 مكبراً للصوت، وكاميرا 360 درجة، وميزة المساعدة في الحفاظ على المسار، وتخفيف الاصطدام الأمامي، ونظام الملاحة الذكي.

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