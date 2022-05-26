«بي إم دبليو» تطلق «إم 4 سي إس إل» في نسختها المتطورة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت مجموعة «بي إم دبليو» إصدارًا خاصًا من سيارات السباق BMW M GmbH عالية الأداء، لتندرج ضمن أسطول سياراتها الرياضية الفاخرة ومتوسطة الحجم، احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيس فئة M الرياضية، وهي السيارة «إم 4 سي إس إل» في نسختها المتطورة والتي تجمع بين شغف المدرسة التقليدية الأصيلة وعراقتها في السباقات مع التكنولوجيا المبتكرة، لخلق تجربة أداء لا تُضاهى.

وتجسد السيارة الرغبة النابضة بالشغف لامتلاك القوة والديناميكية، بفضل قوة محركها وتصميمها الذكي خفيف الوزن، فضلًا عن تزويدها بمقعدين في المقصورة الداخلية، وميزات رائدة تم تطويرها لإبراز قوة الأداء المتفوق، ولتكون السيارة المثالية على حلبات السباقات. تشترك السيارة الجديدة في الجينات مع شقيقتها ذات المواصفات المنافسة BMW M4 GT3 والتي تتميز بقوة أدائها ونزعتها الرياضية.

وسجلت السيارة أسرع لفة على الإطلاق في تاريخ سيارة BMW من هذه الفئة، في الاختبارات التجريبية التي أقيمت مؤخراً على حلبة نوربورغرينغ في نوردشلايف، حيث حققت تسارعاً قدره 3.7 ثوان من الانطلاق من سرعة 0 إلى 100 كم / ساعة، و10.7 ثوان في وضعية التسابق السريع من 0 إلى 200 كم في الساعة في عرض مثير للإعجاب.

وتتمتع السيارة بشخصية مميزة تعكس المفهوم العريق الذي انتهجه خبراء التصميم، مع استخدام أحدث التقنيات لتحقيق كافة النتائج المرجوة من سيارة رياضية فاخرة. ويشير مصطلح «CSL» إلى قوة الأداء والتنافسية، والميزات الرياضية، والوزن الخفيف، في إشارة إلى الدور الحاسم من التصميم الإبداعي المتمثل في تقليل الوزن لتصميم سيارة رياضية بكامل تفاصيلها.

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