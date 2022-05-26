إطلاق «هيونداي أيونيك 5» الكهربائية بالكامل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت مؤسسة جمعة الماجد في «قمة الابتكار في السيارات الكهربائية»، المعرض والمؤتمر السنوي للسيارات الكهربائية الذي انطلقت فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في 23 مايو الجاري، وتتواصل على مدى ثلاثة أيام حتى 25 من الشهر ذاته.

وتسجل جمعة الماجد حضوراً مميزاً لها في هذا الحدث الذي يعد أول مؤتمر ومعرض للابتكار في قطاع المركبات الكهربائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك» في العاصمة أبوظبي.

ويشهد مشاركة المئات من الشركات الرائدة والمستثمرين والمهندسين في مجال البحث والتطوير ومسؤولين حكوميين، لعرض أحدث التطورات والتكنولوجيات والحلول الاستراتيجية المستدامة في قطاع السيارات الكهربائية.

وفي اليوم الأول من الحدث، زار معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية جناح مؤسسة جمعة الماجد، حيث اطلع هناك على طراز «هيونداي أيونيك 5» التي تعد أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة، وتعتزم طرحها في أسواق المنطقة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتمتاز هذه السيارة بقاعدة عجلات طويلة وتصميم داخلي مبتكر مع استخدام مواد صديقة للبيئة. وتم تعزيزها أيضاً بمواصفات متقدمة تضمن لها الأداء القوي مع الشحن فائق السرعة، إضافة إلى ميزات الترفيه المتقدمة ووسائل الأمان العصرية وتقنيات مساعدة السائق، لتضمن أفضل تجربة أداء.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات» في مؤسسة «جمعة الماجد»: تعد مشاركتنا في الحدث مهمة للغاية، حيث يساعدنا على التواصل مع عملائنا لإطلاعهم على التقنيات التي طورتها هيونداي في مجال السيارات الكهربائية، إضافة إلى التأكيد على نهجنا لدعم رحلة تحول الدولة إلى الطاقة النظيفة. و

سنكشف خلال السنوات القليلة المقبلة عن المزيد من الطرازات التي تحمل علامة هيونداي في المنطقة، في ظل الاهتمام الكبير على المستويين المحلي والعالمي، وهو الأمر الذي لمسناه تماماً مع هذا الحدث العالمي.

ويأتي تنظيم هذا المعرض متوافقاً مع توجهات حكومة الإمارات ومبادراتها الطموحة للحفاظ على البيئة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، والاعتماد على حلول الطاقة النظيفة.

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