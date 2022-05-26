«أودي» تحقق أفضل نتائج ربع سنوية بنمو المبيعات 8 %

المصدر: دبي - البيان

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سجلت أودي الشرق الأوسط أداء قوياً لمبيعاتها في المنطقة، خلال الربع الأول من هذا العام، مع تعزيز تحولها إلى السيارات الكهربائية، والحفاظ في نفس الوقت على العملاء المهتمين بالسيارات ذات المحركات التي تعمل بالبنزين.

وشهدت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع زيادة المبيعات في المنطقة بنسبة 8% على أساس سنوي، فيما يعتبر أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ عام 2016، واستمرت النتائج القوية في الربع الثاني مع تحقيق أقوى أداء في شهر رمضان في المنطقة منذ عام 2015.

وحققت سيارة e-tron GT الكهربائية الرائدة في شهر أبريل أعلى مبيعات لها، منذ طرحها في الأسواق، كما سجلت مبيعات السيارات الأخرى ذات الشعبية الكبيرة Q8 وQ7 وQ5 وQ3 نمواً قوياً أيضاً بنسبة 70,7%، و50,6%، و29,5%، و188,4%، و21,1% على التوالي.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «بالنيابة عن فريق أودي الشرق الأوسط، أود أن أشكر شركاءنا في جميع أنحاء المنطقة على تحقيق هذه النتائج القوية خلال الربع الأول من العام». وأضاف: على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية الحالية، أظهر الجميع تفانياً والتزاماً كبيراً باستراتيجية أودي، لا سيما في ما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية.

وذلك بفضل مجموعة طرازات e-tron الكهربائية. بدأنا الربع الثاني بتسجيل مبيعات في شهر أبريل هي الأفضل لأودي الشرق الأوسط منذ ديسمبر 2016، حيث تحققت هذه المبيعات بفضل العروض المميزة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وتؤكد هذه النتائج الرئيسية أننا نسير على الطريق الصحيح بالنسبة للفترة المتبقية من العام.

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