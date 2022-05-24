هيونداي موتور تستثمر 50 مليار دولار في كوريا الجنوبية بحلول 2025

المصدر: سيئول - د ب أ

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أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، أن 3 شركات تابعة لها - هيونداي موتور، وكيا، وهيونداي موبيس لتصنيع قطع غيار السيارات - سوف تستثمر 63 تريليون وون (49.8 مليار دولار) في أعمالها المحلية بحلول عام 2025.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المجموعة أنها تهدف إلى تعزيز دور كوريا الجنوبية وقيادتها باعتبارهما محور الأعمال المستقبلية للمجموعة من خلال تركيز الاستثمارات المحلية الضخمة.

وكانت المجموعة أعلنت مساء أمس الأول الأحد، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد، أنها سوف تستثمر 13 تريليون وون (10.5 مليارات دولار) في الولايات المتحدة لبناء مصنع مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاريات السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية وتطوير الروبوتات وبرامج القيادة الذاتية وغيرها.

ويمكن تفسير إعلان اليوم عن الاستثمارات المحلية على أنه رسالة مفادها أن المجموعة كشركة محلية لا تتجاهل تنشيط الصناعة المحلية.

وبموجب خطة الاستثمار، تنفق المجموعة 16.2 تريليون وون في السيارات الكهربائية والمشروعات الصديقة للبيئة، و8.9 تريليونات وون في التكنولوجيا الجديدة والمشروعات الجديدة مثل الروبوتية و38 تريليون وون في تحسين التجارة وجودة الخدمة للأعمال القائمة مثل السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وأضافت المجموعة أنها تتوقع زيادة حجم الاستثمارات المحلية بشكل كبير مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات المحلية من جانب الشركات التابعة لها في قطاعات الأجزاء والصلب والإنشاءات وغيرها.

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