إطلاق «هوندا إتش آر - في» الجديدة كلياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق سيارة هوندا 2022 HR-V المتطورة والأنيقة والجديدة كلياً.

والتي تجسد في تصميمها أرقى معايير الحياة العصرية، وتعكس مستويات رفيعة من الثقة ومتعة قيادة والمظهر الجذاب من خلال التركيز على عناصر الأداء الوظيفي والرحابة. وتمتاز السيارة الجديدة بحجمها المناسب الذي يتيح المساحة الداخلية الرحبة والمزايا اللازمة لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، فضلاً عن إمكانية السير في شوارع المدن بكل سهولة ويسر.

ويعكس المظهر الخارجي للسيارة الجديدة تصميمها الرياضي القوي والأنيق، والذي يتجلى بشبكة التهوية الأمامية ذات التصميم الجريء، وغطاء المحرك الطويل، والمظهر الانسيابي لسقف السيارة. وتعد السيارة الجديدة أكبر حجماً من النسخة التي سبقتها، وتتميز بقاعدة عجلات أطول وتصميم أعرض لتبرز الطابع المميز للسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

وقد تم تزويد السيارة بمجموعة متكاملة من مصابيح LED الأمامية العريضة والتي تتضمن مصابيح القيادة النهارية المتاحة في جميع فئات السيارة، بينما تتوفر أضواء LED الأمامية المخصصة للضباب في سيارات فئة EX. كا تم تزويدها بشبكة أمامية سداسية الشكل ينعكس المظهر الرياضي الجديد والأنيق لسيارة هوندا HR-V في شبكتها الأمامية متعددة الطبقات ذات التصميم سداسي الشكل، والتي تمنح السيارة مظهرها الفريد الذي يخطف الأنظار.

وتضم السيارة للمرة الأولى مصباحاً مركزياً على الباب الخلفي، والذي يمتد نحو الأضواء الجانبية ويشكل امتداداً لخط الحزام الجانبي للسيارة نحو الأضواء الأمامية، ليعطي مظهراً حيوياً مميزاً للسيارة. كما تم تزويد جميع فئات السيارة بعجلات معدنية قياس 17 بوصة لمنحها مظهراً أكثر قوة وجرأة.

وتكتسب السيارة مظهرها الشبيه بسيارات الكوبيه بفضل تصميم السقف الانسيابي نحو الأسفل والخلف، بالإضافة إلى غطاء المحرك الطويل والخطوط الأنيقة لجسم السيارة. وتضم السيارة للمرة الأولى فتحة سقف بانورامية مزودة بزجاج خاص لتقليل دخول الأشعة تحت الحمراء، ما يجعل مقصورة السيارة أكثر برودة في الأجواء الحارة. وتتوافر هذه الميزة في السيارات من فئة EX فقط.

وتضم قائمة المزايا الأخرى أجهزة استشعار للمطر ضمن أذرع مسّاحات الزجاج وأجهزة استشعار خلفية للمساعدة على ركن السيارة في فئتي LX وEX، إلى جانب المرايا الكهربائية القابلة للطي، وأضواء الضباب الخلفية، ونظام الدخول الذكي للسيارة مع مستشعر للمس، فضلاً عن وظيفة القفل التلقائي عند الابتعاد عن السيارة، والتي تتوافر بمجموعها كمزايا قياسية في جميع الفئات.

وتمتاز المقصورة الداخلية الرحبة بتصميمها الذي يعكس طابع الفخامة في السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، مع مجموعة عصرية من الأقمشة والجلود والمواد ذات الملمس الناعم. وينعكس المظهر الجمالي البسيط والعصري للمقصورة من خلال التصميم الأفقي للوحة أجهزة التحكم المميزة بخطوط وأسطحها الانسيابية المتناسقة.

ويركز التصميم الداخلي على توفير عناصر بصرية مريحة وسهولة أكبر في التشغيل وتعزيز الشعور بالرحابة. ويوفر التصميم الأفقي للوحة العدادات تجربة قيادة تساعد السائق على التركيز على الطريق أمامه من خلال شاشة المعلومات والترفيه سهلة الاستخدام، والتي تعزز الطابع العصري لتصميم المقصورة.

وتتسع المقصورة الرحبة للسيارة لخمسة ركاب بكل سهولة، وتتوافر بتصاميم داخلية مصنوعة من الأقمشة في فئتي DX وLX، ومن الجلود في فئة EX لمزيد من الأناقة والراحة. وتم تزويد السيارة بنظام تكييف تلقائي أحادي، مع مقابض بارزة تتيح للسائق والركاب إمكانية الوصول إلى جهاز تكييف الهواء والتحكم بدرجة حرارته للتكيف مع الأجواء خارج السيارة.

ويشكل نظام توزيع الهواء إحدى المزايا الجديدة المبتكرة التي تقدمها هوندا للمرة الأولى. ويؤدي تشغيل هذا النظام إلى تدفق الهواء من خلال منافذ التهوية على شكل حرف L، والتي تقوم بإصدار نسمات منعشة من الهواء وتوزّعها بلطف حول الركاب دون توجيهها إليهم بشكل مباشر، لتشكّل ما يشبه الستارة الهوائية حول الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، ما يحول دون دخول الحرارة الخارجية إلى المقصورة، ويحافظ على برودة الأجواء داخلها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز