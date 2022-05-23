أبوظبي تستضيف اليوم قمة الابتكار في المركبات الكهربائية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تنطلق اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، فعاليات الدورة الأولى من قمة الابتكار في المركبات الكهربائية «EVIS».

تستمر فعاليات القمة التي تعد أول مؤتمر ومعرض للابتكار في قطاع المركبات الكهربائية قي أبوظبي 3 أيام ويشارك فيها أكثر من 5 آلاف خبير من شركات رائدة ومستثمرين ومهندسين في مجال البحث والتطوير ومسؤولين حكوميين.

وتنظم القمة شركة نيرفانا القابضة بدعم مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك» وشركة «مصدر»، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، بحضور مئات الشركات في قطاع المركبات الكهربائية والأعمال التجارية والصناعات التكميلية لعرض أحدث التطورات والتكنولوجيات والحلول الاستراتيجية المستدامة في قطاع السيارات الكهربائية.

بنية تحتية

وأكد خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، لـ «البيان»، أن قمة ابتكار المركبات الكهربائية 2022 من الفعاليات الجديدة التي تقام في أبوظبي لأول مرة لينضم إلى قائمة الفعاليات المتنوعة، مشيراً إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تمتلك مرافق وبنية تحتية مرنة، وكفاءات وقدرات وخبرات تجعل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض أحد المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، سواء من خلال ريادة قطاع سياحة الأعمال.

وأشار إلى ضرورة دعم الشركات الوطنية والأطراف المعنية في الوصول إلى جمهورهم المستهدف وبناء الشركات التي تجمع القطاعين العام والخاص.

وأضاف خليفة القبيسي: «نفخر باستضافة فعاليات القمة ونحن على ثقة بأن القمة سوف تساهم في تعزيز مكانتنا ونجاحاتنا، كما أن استضافتنا للحدث تؤكد أهمية هذا القطاع الواعد الذي يحظى بالاهتمام على مستوى الدولة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات النقل الصديق للبيئة، ويحقق التزاماتنا تجاه مبادرات الحياد الكربوني».

الطاقة الجديدة

وأكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة لـ «البيان»، أن القمة التي تعقد لأول مرة في أبوظبي سوف تناقش المعايير المستقبلية لقطاع المركبات الكهربائية. وأوضح أن العالم يشهد اهتماماً كبيراً بالمركبات الكهربائية، وسيارات الطاقة الجديدة والهياكل الأساسية وقطار الطاقة والبطاريات وغيرها.

وقال: نسعى لتنظيم مؤتمرات ومعارض أخرى، الأمر الذي يسهم في جذب عدد أكبر الزوار إلى الإمارة.

وأكد أن القمة سوف تناقش الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والتي تخلق فرص عمل، بالإضافة إلى القدرة على تصدير السيارات الكهربائية والبطاريات للعديد من الدول في المنطقة.

الابتكارات

وأكد ناصر علي البحري، المدير العام للمناسبات والمؤتمرات في شركة نيرفانا للسفر والسياحة، مشاركة العديد من دول العالم في فعاليات القمة التي تلقي الضوء على جميع التطورات والابتكارات في عالم النقل الكهربائي. وأوضح أن القمة تنطلق في دورتها الأولى من أبوظبي، مشيراً إلى قدرة الإمارة على تنظيم واستقطاب مؤتمرات ومعارض ضخمة إلى جانب التركيز على الطاقة المتجددة.

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