«فولفو XC40» أيقونة كهربائية بالكامل تغيّر مقاييس المنافسة

المصدر: دبي - أحمد صديق

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نجحت شركة «فولفو» بامتياز في تعريف المنافسين لها في قطاع السيارات الكهربائية بأنها قد نزلت حلبة المنافسة بالطراز الجديد «XC40» وأقل ما يوصف به أنها «أيقونة» في مسيرة «فولفو» باعتبارها أول سيارة كهربائية بالكامل من نوعها في الشرق الأوسط مواءمةً للحياة الحضرية والاستخدام داخل المدن، مما يشكّل خطوة إضافية وقفزة قوية في مسيرة «فولفو»، ويمكن القول بأنها سوف تغيّر من مقاييس المنافسة بين شركات السيارات الكهربائية.

وتتميز السيارة بخاصية الشحن السريع للتيار المباشر حتى 150 كيلو وات في ظروف الشحن المثالية، وتعتمد أوقات الشحن على عوامل مثل درجة الحرارة الخارجية، ودرجة حرارة البطارية الحالية، وجهاز الشحن، وحالة البطارية، وحالة السيارة. وبشكل يمكنك شحن السيارة ذات المحرك التوأم بشكل سريع من 10 إلى 80 % في 37 دقيقة تقريباً.

وبمجرد أن يجلس المرء على مقعد القيادة سوف يستمتع بقيادة مريحة من خلال الضغط على دواسة واحدة، وبالقوة المذهلة للمحرك الكهربائي من دون انبعاثات من أنبوب العادم.

وبفضل دمج «جوجل مابس» بالكامل في السيارة والتحكم الصوتي دون استخدام اليدين بواسطة «جوجل أسيستانت»، تتيح السيارة للسائق معلومات حركة المرور في الوقت الفعلي وكذلك إعادة التوجيه التلقائي الوصول إلى وجهتك بعناء أقل. كما يمكن استخدام «جوجل مابس» في السيارة للعثور على محطات الشحن طوال فترة قيادة السيارة.

وتشتهر سيارات «فولفو» بشكل عام بأعلى قدر من مواصفات الأمان، وهذه السيارة تأتي بأربع كاميرات توفر رؤية بزاوية 360 درجة وكذلك وأجهزة الاستشعار الجانبية التي تزيد الانتباه للأجسام على جانب السيارة، يستطيع نظامنا مساعدتك في ركن السيارة بثقة حتى في الأماكن الضيقة.

ويمكن رصد السيارات والمشاة وراكبي الدراجات الذين يتحركون في نفس اتجاه السيارة عند سرعات وظروف معينة. وتعتمد أنظمة الرصد على الأجسام المضيئة وتتطلب تشغيل المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة عند السير في الظلام. يظل السائق مسؤولاً عن القيادة الآمنة في جميع الأوقات.

وفي داخل السيارة ستكتشف حلول تخزين ذكية لزجاجات المياه، وحقائب الملابس الرياضية، والهواتف، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأطعمة السريعة، وغير ذلك الكثير؛ علاوةً على حجرة أمامية لكابلات الشحن.

وكانت كشفت شركة الفطيم التجارية، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق هذا الطراز، ما شكّل خطوة إضافية في مسيرة فولفو نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية وَكجزء من التزام العلامة التجارية الكامل بالاستدامة في سوق السيارات الكهربائية إلى حين حلول 2030.

ويعد استخدام المواد المستدامة إحدى الوسائل الفاعلة في تقليص التأثير البيئي للسيارة، حيث الفرش الداخلي، على سبيل المثال، مصنوع بالكامل من المطاط المعاد تدويره.

وتم كشف النقاب عن السيارة الجديدة في استوديو فولفو المُفتتح حديثاً، وهو أول مساحة تسوق من نوعها في المنطقة، تسلط الضوء على التزام العلامة التجارية بقيادة التغيير في مجال صناعة السيارات. ويهدف استوديو فولفو إلى جعل تجربة شراء سيارة أكثر عصرية بالنسبة لعملاء فولفو، حيث سَيستمتعون بفرصة تسوق معزَّزة تكتمل بتجارب أداء مخصّصة لهم بأعلى مستوى جودة للخدمة، وَهي كلها مرادفات ملهمة في عالم صناعة السيارات.

وكان أوسكار ريفولي، العضو المنتدب لشركة المشروعات التجارية، قد قال: تلتزم الفطيم بتقديم حلول وخدمات مبتكرة للتنقل، وهو بالضبط ما يتطلع إليه عملاؤنا، ويستحقونه للحفاظ على نهج الإمارات في بناء مستقبل أكثر استدامة في عالم صناعة المركبات الآلية.

وأضاف: نحن فخورون بأن نكون أول سوق في دول مجلس التعاون الخليجي يطلق نموذج سياراتRecharge XC40 الكهربائية بالكامل وَمنعدمة الانبعاثات. لا شك لدينا في أن مستقبل سيارات فولفو كهربائي بامتياز، وإطلاق هذا النموذج هو خطوة سباقة نحوَ تكريس مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. سنواصل دعم وتعزيز استراتيجية فولفو الكهربائية والتزامها الكامل بالاستدامة من خلال تصنيع السيارات الكهربائية النقية إلى حين حلول عام 2030.

وتابع: يوجّهنا نهج الفطيم المتأصل، الذي يركز على تنويع عروضنا باستمرار لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة. نحن نشهد نمواً كبيراً في الطلب على تقنية BEV والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم، حيث بدأ المستهلكون في تبني التكنولوجيا الجديدة واحتضانها. تعدّ السيارات الكهربائية مرغوبة للغاية لدى الأفراد الذين يقدرون أعلى التقنيات ويطمحون إلى دمج ممارسة قيادة أكثر وعياً بالبيئة ضمن أسلوب حياتهم. نعتقد أن الطلب على السيارات الهجينة سيستمر في النمو في السنوات المقبلة، حيث يدرك المزيد من الناس فوائد التنقل الهجين. يوفر هذا الطلب فرصة لمصنعي السيارات والوكلاء لتبني رؤية الإمارات العربية المتحدة وأن يكونوا محركاً باعثاً على التغيير وداعمين لهذه الرؤية.

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