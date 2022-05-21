متجر جديد لعشاق السيارات الرياضية والسباقات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «جي بي إكستريم»، الشركة الرائدة في قطاع سباقات السيارات ومقرها دبي، عن افتتاح متجر «جي بي إكس»، الأول من نوعه في منطقة الخليج، والذي يتيح لعشاق رياضة السيارات فرصة اقتناء تذكارات موقّعة من أساطير الرياضة، مثل لويس هاملتون ومايكل شوماخر وغيرهما، بالإضافة إلى مجموعةٍ من الأعمال الفنية والمعدات والملابس والكتب والتصميمات والإكسسوارات الخاصة بباقةٍ من أشهر السائقين، والاستمتاع بتجربةٍ فريدة تحاكي أجواء السباقات الحقيقية.

ويمكن للمتسوقين حالياً اختبار تجربة متكاملة تتيح لهم التعرف على عالم سباقات السيارات بجميع تفاصيله، ومحاكاة شعور السائق خلف عجلة القيادة من خلال استكشاف البدلات الأصلية لأبطال الرياضة، مثل مايكل شوماخر ولويس هاملتون وإرتون سينا، مع إمكانية شراء قمصان من علامة إني وايز وحمالة مفاتيح من علامة بيريود كوريكت، بالإضافة للملصقات المميزة من أوتوموبيليست، مما يوفر لعشاق السباقات تشكيلةً من الخيارات المستوحاة من عالم هذه الرياضة من أشهر العلامات التجارية تحت سقف واحد.

ويلبي المتجر تطلعات زواره من خلال مجموعاته المتنوعة من السلع الرياضية، التي تتوزع ضمن المساحات الداخلية المصممة بعناية لتمنح الجميع تجربة غامرة. ويتيح المتجر لعشاق هذه الرياضة فرصة عيش تجربة مباشرة تحاكي شعور المتسابق الحقيقي من خلال استخدام معدات أشهر السائقين. ويختار معظم العملاء معدات من علامات تجارية رائدة مثل بيل ريسينج وستاند 21 وأو إم بي. ويعرض المتجر مجموعة من المنتجات التي تتنوع بين الخوذ الخفيفة من ألياف الكربون وبدلات السباق المخصصة، بالإضافة إلى معدات الحماية الخاصة بسباقات الكارتينج، حيث يمكن للعائلة أن تمنح أطفالها تجربة ممتعة باستخدام بدلات سباق وخوذ حماية عالية الجودة.

وقال بيير برايس مينا، مدير عام جي بي إكستريم: يسرنا افتتاح متجر جي بي إكس، وتحقيق الهدف الذي خططنا له منذ فترة طويلة. ويمثل متجرنا أكثر من 15 علامة تجارية مرموقة، ويضم أكثر من 1000 منتج خاص بسباقات السيارات من جميع أنحاء العالم، بما فيها بعض التذكارات الفريدة.

وتدرك شركة جي بي إكستريم شغف عملائها بكل ما يتعلق بعالم السباقات، وتوفر لهم مجموعة مميزة من القطع المخصصة والمختارة بعناية. ويعتبر المتجر بمثابة متحف في دبي أوتودروم، حيث يقدم لعشاق رياضة السيارات تجربة فريدة ومميزة.

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