«ميني كوبر هاتش».. صغيرة في حجمها كبيرة في قوتها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لعل أول ما يلفت الناس في الطرقات عند رؤية سيارات «ميني كوبر» هو حجمها الصغير، لكن هذه السيارة الفريدة سوف تبهر كل من يركبها بقوتها عند القيادة، وبجمالها الأخاذ في تصميمها، وجودة خامات صناعتها التي تجعل كل من يقودها يشعر بأكبر قدر من الأمان، ويأتي الطراز الجديد «ميني كوبر هاتش» ذات الخمسة أبواب خير مثال على ذلك.

وتضم السيارة محرك 1500 سي سي بقوة 136 حصاناً، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن لكل متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومترات في الساعة، بالإضافة إلى محرك آخر بقوة 192 حصاناً، 2000 سي سي، مع 280 نيوتن لمل متر من عزم الدوران.

كما حصلت نسخ أخرى للسيارة على قدرات أعلى جاهزية عبر محرك 4 سلندرات سعة 2000 سي سي، لكنه ينتج قوة قدرها 231 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن لكل متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مثل الفئات السابقة، مع سرعة قصوى تصل لـ 246 حصاناً، وقوة تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في غضون 6.1 ثوان.

وتأتي السيارة بتصميم الهاتشباك المعروف لـ «ميني كوبر»، مع أبعاد هيكلية قدرت بـ 3.874 أمتار للطول، وبعرض يبلغ 1.727 متر، و1.414 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.495 متر، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، بالإضافة لمصابيح أمامية بيضاوية الشكل، مع مصابيح أخرى على جانبي الصادم الأمامي، والذي دعم بشبكات تهوية مع منظومة الشبكات التي تعمل أسفل غطاء المحرك.

وزودت السيارة من الداخل بـشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة تعمل باللمس، ونظام صوتي وترفيهي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم أيضاً، مع زر تفعيل وإيقاف المحرك، وبلوتوث، ومثبت سرعة، ومدخل AUX، مع مقاعد داخلية أنيقة.

وبفضل المساحة الكبيرة المخصصة للركاب والأمتعة، توفر «ميني كوبر هاتش» إمكانية الدخول إليها أو الخروج منها بشكل سلس مع الحفاظ على الأداء الرشيق والتحكم السلس الذي تمتاز به سيارات «ميني». وبفضل مركز ثقلها المنخفض وأبعادها المدمجة، توفر السيارة أداءً مثالياً على الطرق وفي المساحات الضيقة في مواقف السيارات. وبفضل مجموعة واسعة من خيارات التخصيص المتاحة، يمكن لكل شخص تصميم سيارته بنفسه. وتمنح سيارات «ميني» كل ما يتمناه المرء بفضل الخيارات المخصصة التي توفر أعلى مستويات متعة القيادة.

وبفضل مركز الثقل المنخفض والطابع الرياضي المميز والتصميم العريض، تمنح السيارة شعور «جو-كارت» على المنعطفات والطرق المنحنية. وبفضل تصميمها المميز وطابعها العصري، تضمن السيارة قمة المتعة والتشويق عند كل منعطف.

وتتألق مؤخرة السيارة بتصميم أعرض يعكس المظهر المميز والطابع الرياضي للمصد بالتصميم الجديد الذي يوحي بالقوة. كما تتألق مقدمة السيارة بمصد أعرض وتصميم مميز. وتعمل ستائر الهواء المدمجة على الجانبين على تعزيز المزايا الآيروديناميكية للسيارة بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى الحد من استهلاك الوقود في سيارة «ميني».

وتضفي الفتحات الجانبية بتصميمها العصري الذي يجذب الأنظار والمزودة بمؤشرات LED طابعاً مميزاً على سيارة «ميني»، كما تمتاز الفتحات بتصميم مخصص للطراز على شكل عصا الهوكي باللون الأسود شديد اللمعان في الطرازين «كوبر» وباللون الأسود «بيانو» شديد اللمعان بدلاً من الكروم مع شعار «S» في طراز «كوبر إس».

وتشمل خيارات التصميم الخارجي باللون الأسود «بيانو» أنابيب العادم المميزة التي تعكس الأداء الرياضي الفائق لسيارة «ميني»، ويتناغم مظهرها الرياضي مع مؤخرة السيارة بالتصميم الجديد والأعرض والذي يضفي على السيارة مظهراً أكثر ديناميكية وحضوراً رائعاً على الطريق. كما تم تزويد طرازي «كوبر» بمشتت خلفي عريض ومميز بتصميم جديد.

وتتيح السيارة إمكانية تخصيص الألوان في المقصورة وابتكار أجواء فريدة تعكس الحالة المزاجية للسائق، كما يمكن الاستمتاع بأجواء لطيفة ومبهجة بفضل الإضاءة الخلفية على التابلو في ركن القيادة والتي تلائم لون الإضاءة المحيطية في المقصورة.

وبفضل مجموعة واسعة من اللمسات الأصلية، يمكن أن تمنح السيارة مظهراً متألقاً يوحي بالقوة أو تصميماً دقيقاً يمتاز بالأناقة أو كليهما معاً. وقد تم استخدام أحدث تقنيات الطلاء في السيارة والتي تعكس روعة الألوان وخصائص الانعكاس اللوني والمتانة. وتم طلاء السقف متعدد الألوان الذي يتميز بتدرج لوني مميز من الأزرق إلى الفضي والأسود باستخدام أحدث تقنيات الطلاء التي لا تتوفر في أي سيارة أخرى.

وتأتي السيارة بتصميم رياضي ومفعم بالتشويق. وتضفي مكونات الهيكل باللون الأسود «بيانو» مظهراً فريداً واستثنائياً على سيارة «ميني». وبفضل الشبك الذي يحيط بالمصابيح الأمامية وحلقات المصابيح الخلفية، تمنحك سيارة «ميني» تجربة جديدة تزخر بالمغامرة والتشويق. ويمكنك تحسين مظهر السيارة من خلال تزويدها بمقابض الأبواب وشعار الطراز على صندوق السيارة (شعار Cooper وغيرها) وشعار «ميني» وأنابيب العادم (باستثناء طراز ميني كوبر إس إي) باللون الأسود «بيانو».

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