«بي إم دبليو» تستخدم دهانات من النفايات الحيوية للحفاظ على البيئة

المصدر: دبي - البيان

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تستخدم مجموعة «بي إم دبليو» تقنيات مبتكرة تواكب جهودها في دعم الاستدامة، مستفيدة من الخيارات الجديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تصنيع دهانات من مواد متجددة، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية في عمليات طلاء هيكل السيارة.

وتعد مجموعة «بي إم دبليو» أول شركة مصنعة للسيارات في جميع أنحاء العالم تستخدم الدهانات غير اللامعة المصنوعة من مواد عضوية نباتية أو حيوانية تستخدم لصنع الألياف بدلاً من الزيت الخام في مصانعها في أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مصانع مجموعة «بي إم دبليو» في لايبزيغ وروسلين (جنوب أفريقيا) أيضاً مواد مستدامة في دهانات الحماية من التآكل.

وتُستخدم مواد الخام المتجددة مثل النفايات الحيوية أو النفايات من محطات معالجة مياه الصرف الصحي كمواد أولية للدهانات، ويطمح الصانع البافاري إلى توفير أكثر من 15 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الآن وحتى عام 2030، من خلال اعتماد إجراءات ومنهجيات مستدامة في صناعة الدهانات.

وقال يواكيم بوست، عضو مجلس إدارة مجموعة «بي إم دبليو»، رئيس قسم شبكة المشتريات والموردين: نعمل على تقليل استخدامنا مواد الخام الأحفوري، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حفاظاً على البيئة والطبيعية. نعتمد بشكل متزايد على ابتكارات منهجية في الاستدامة لشبكة موردينا. تعتبر الدهانات المبتكرة القائمة على مواد خام متجددة خطوة مهمة لتحقيق هدفنا المنشود.

وتمنح عملية الإنتاج المبتكرة لشركة BASF الألمانية، إمكانية استبدال السلائف الكيميائية البترولية، مثل النفثا، بمواد خام متجددة من النفايات العضوية، بدءاً من المراحل الأولى من إنتاج الدهانات. لا يقلل هذا من استهلاك الموارد الأحفورية فحسب، بل يخفض أيضاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بإنتاج ونقل ومعالجة النفط الخام.

وتعتبر العناصر المستخدمة لإنتاج مواد الحماية من التآكل والدهانات غير اللامعة المصنعة في «بي إم دبليو» في لايبزيغ وروسلين، متطابقة كيميائياً مع الدهانات المستخدمة سابقاً، ولديها نفس الخصائص الكيميائية والتقليدية، ويتم تصنيعها على نفس خط الإنتاج العادي، وتتبنى بدورها شركة BASF نهجاً معتمداً خارجياً لتوازن الكتلة.

ويتم احتساب كمية الدهانات، التي تشتريها مجموعة «بي إم دبليو» لتكون مكافئة تماماً لكمية النفثا الحيوية، والميثان الحيوي المطلوبة لإنتاج مواد مستدامة خالية من البترول بنسبة 100%. تقلل عملية التصنيع المستدام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج الطلاء بأكثر من 40%. ينتج مصنعا مجموعة «بي إم دبليو» في لايبزيغ وروسلين ما معدله حوالي 250000 سيارة سنوياً.

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