هيونداي موتور تحصد ثلاث جوائز أوتوكار 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت شركة هيونداي موتور على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز أوتوكار 2022. ومنحت لجنة الحكام لأقدم مجلة للسيارات بريطانية، لقب «بطل التصميم للعام» لنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي سانج يوب لي، كما منحوا i20 N كأفضل سيارة للسائقين من حيث التكلفة في بريطانيا، وسانتا في كأفضل سيارة كبيرة الحجم.

وتكرم جوائز «أوتوكار» المرموقة أفضل ما في صناعة السيارات، سواء كانت تقنيات مبتكرة أو تصميماً استثنائياً. ولأول مرة، تضّمن حفل 2022 كلاً من جوائز أفضل سيارات للسائق في بريطانيا، وجائزة أفضل سيارات بريطانية، مما أعطى رؤية أكثر شمولاً لعالم السيارات أكثر من أي وقت مضى. هذا العام، أقيم حفل حي في حلبة سيلفرستون الرائعة.

وتم منح لقب «بطل التصميم» للعام من أوتوكار للمصممين الأكثر تأثيراً في عالم تصميم السيارات، ليس فقط في العالم السابق، ولكن طوال حياته المهنية. حازت الأعمال التصميمية الأخيرة الذي قام به سانج يوب لي كرئيس لمركز التصميم العالمي لهيونداي على ثناء عالمي، بما في ذلك أيونك 5 التي فازت مؤخراً بجائزة أفضل تصميم عالمي للسيارات، وأفضل سيارة في العالم، وأفضل سيارة كهربائية للعام.

إن اتساع نطاق تميز تصميم هيونداي تحت قيادة «لي» هو الذي أثار إعجاب الحكام. ففي جوائز iF للتصميم 2021، فازت هيونداي في تسع فئات منفصلة، وفازت بها لمدة تسع سنوات متتالية. في أوائل عام 2021، فازت هيونداي بأربع جوائز.

وقال مارك تيشو، محرر في أوتوكار: انضم سانج يوب لي إلى هيونداي في عام 2016، وبصفته كبير المصممين لشركة هيونداي وجينيسيس، فقد أشرف على تصميم 50 سيارة إنتاج في أوقات مختلفة عبر 11 مركزاً عالمياً للتصميم، بفريق مكون من 700 شخص. وأضاف: كجزء من دوره، فإنه العقل المدبر لعملية التحول في تصميم هيونداي التي جعلتها تحظى بإعجاب متزايد.

من جهته، قال لي: بالنظر إلى الفائزين السابقين بجائزة أوتوكار، إنه لشرف حقيقي أن أكون الآن بجانب بعض الأشخاص الذين أعتبرهم أبطال التصميم بنظري. شكراً لفريق أوتوكار لتقديره عمل مركز التصميم العالمي لهيونداي بهذه الجائزة المرموقة. أقبل بامتنان هذه الجائزة نيابة عن جميع المصممين والمهندسين لدينا، المتفانين والموهوبين والمبدعين إلى ما لا نهاية، والذين يواصلون ابتكار علامتنا التجارية من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز