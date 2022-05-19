"هيونداي" تطلق الطراز المحدث من سيارة "باليسيايد" هذا الأسبوع

المصدر: يونهاب

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أعلنت شركة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية أمس الأربعاء أنها ستطلق النسخة المطورة من السيارة الرياضية متعددة الأغراض "باليسايد" (Palisade) في السوق المحلية هذا الأسبوع، وسط أزمة النقص العالمي المطولة في الرقائق.

وقالت الشركة في بيان لها إن السيارة "باليسايد" تأتي بمحرك بنزين بسعة 3.8 لتر أو محرك ديزل بسعة 2.2 لتر، ويبلغ سعرها ما بين 39 مليون وون و52 مليون وون (30,700–41,000 دولار أمريكي).

وتخطط "هيونداي" لإطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة إلى الولايات المتحدة والأسواق الأخرى خلال هذا العام.

يُذكر أن شركات صناعة السيارات تعاني من أزمة النقص العالمي في الرقائق التي بدأت في عام 2020. وقد أجبرتها تلك الأزمة على خفض الإنتاج ورفع الأسعار وتأخير تسليم المركبات المطلوبة.

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