تطوير معايير وحدات شحن السيارات الكهربائية

المصدر: باريس - د ب أ

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يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على وضع معايير مشتركة لتيسير استخدام وحدات شحن السيارات الكهربائية، بهدف دعم بدائل التنقل الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وعقد ممثلون عن الجانبين اجتماعاً أمس قرب باريس بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عنهما القول إن المقترح ضروري لتوسيع انتشار السيارات الكهربائية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد بيان مشترك بعد الاجتماع الثاني لمجلس التجارة والتكنولوجيا «العمل معاً بشأن تطوير متطلبات التشغيل المشتركة ومنهجيات اعتماد المركبات الكهربائية ووحدات شحنها». واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تعزيز العمل عن كثب بشأن قضايا من بينها الأمن الغذائي وضوابط الصادرات، ومرونة سلاسل التوريد، ونقص أشباه الموصلات. وأكدا أن الأزمة الأوكرانية تقوي تعاونهما.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن العمل الفني قد بدأ بالفعل بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وأن النماذج التجريبية الأولى قد تصل إلى السوق خلال عام 2023.

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