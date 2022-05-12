13.3 % نمو مبيعات «أوتوموبيلي لامبورغيني» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أنهت «أوتوموبيلي لامبورغيني»، الفصل الأول من عام 2022، مع تحقيق نمو مستمر في نتائجها المالية، وذلك بعد أن اختتمت عام 2021 بنجاح كبير، حيث تمتّعت بأفضل أداء لها على الإطلاق، من ناحية المبيعات والربحية. ولقد وصل الآن حجم المبيعات إلى 592 مليون يورو، بزيادة نسبتها 13.3 %، مقارَنة مع الشهور الثلاثة الأولى من 2021. كما شهدت الأرباح التشغيلية زيادة أيضاً، بالمقارَنة مع السنة السابقة، حيث ارتفعت بنسبة 25 %، من 142 مليون يورو، إلى 178 مليون يورو.

وقال ستيفان وينكلمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أوتوموبيلي لامبورغيني»: كان الفصل الأول الأفضل على الإطلاق من ناحية كل المؤشِّرات الأساسية، وذلك على صعيد الأعمال والصعيد المالي معاً. ولقد كانت هذه النتيجة مدفوعة عبر مجموعة منتجات جاذبة جداً، واستراتيجية تستهدف أيضاً الوصول إلى معروض أقل من الطلب، لإبقاء مستويات الرغبة عالية، مجتمعة كذلك مع توزيع متوازن للمبيعات في المناطق الرئيسة الثلاث حول العالم.

يُشار إلى أن الزيادة في الربحية خلال الفصل الأول، قد تأثّرت أيضاً بالتوجُّهات المؤاتية في أسعار الصرف، ومدعومة بالزيادة في الكمّيات، حيث قامت «لامبورغيني» بتسليم 2,539 سيارة خلال الفترة الممتدّة من يناير حتى مارس، لتكسر بذلك الرقم القياسي المسجَّل في الفصل الأول من 2021 (+4.8 ٪).

أما باولو بوما، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني»، فقال: شهدت بداية 2022، استمرارية لعدم الوضوح والاستقرار. وفي هذا الظرف، فإن النتائج المحقَّقة في الفصل الأول، تبيِّن من جديد قوّة ومرونة «لامبورغيني». وسوف نتابع العمل بقناعة راسخة، أنه يمكننا الحفاظ على نموّنا خلال العام، وذلك بالمقارَنة مع نتائج 2021.

جدير بالذكر، أن «لامبورغيني» قد فازت بعدّة جوائز هامّة في بداية هذه السنة، بدءاً من الحصول على لقب «الموظِّف الأفضل»، للسنة التاسعة على التوالي، ما يؤكِّد على أن «لامبورغيني» هي من بين أفضل الأماكن للعمل، وصولاً إلى اختيارها لحمل «جائزة النجمة الخضراء»، تكريماً لها للمرّة الثانية، كواحدة من أكثر الشركات استدامة في إيطاليا، بفضل العديد من المبادَرات المختلفة، والاستثمارات البارزة في مجال الاستدامة منذ عام 2009. وبين يناير ومارس، تابعت «لامبورغيني» تعزيز شبكة مبيعاتها، مع افتتاح صالات عرض جديدة، ودخلت للمرّة الأولى إلى عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وبدأ الفصل الثاني، مع تحقيق رقم إنتاجي قياسي لسيارة «هوراكان» (Huracán)، حيث تم بيع السيارة رقم 20,000 منها، وإطلاق المنتَج الجديد الأول للسنة، والمتمثِّل بسيارة «هوراكان تكنيكا» (Huracán Tecnica)، التي جرى الكشف عنها في «معرض نيويورك للسيارات»، بتاريخ 12 أبريل. ومن المتوقَّع ظهور ثلاثة منتجات جديدة في الشهور القادمة، وهي عبارة عن طرازين من مركبة «أوروس» (Urus)، وطراز من سيارة «هوراكان».

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