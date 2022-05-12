«نيسان باثفايندر 2022».. سيارة عائلية بتصميم جديد وأداء عالٍ

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتميز سيارة «نيسان باثفايندر 2022» الجديدة كلياً، بتصميمها الجريء والأداء العالي، حيث يحتفظ الجيل الخامس من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، بلمسات من عبق الماضي، والمدعوم بشارة اسم، تسطّر إرثاً يزيد على 35 عاماً، في امتداد للإمكانات القوية التي تتميز بها الطرز السابقة، حيث أُعيد كلياً تصميم الهيكل الخارجي للسيارة، بحزمة من الترقيات الميكانيكية والتكنولوجية، لتلبية الاحتياجات المتنامية للعائلات في المنطقة.

ويعكس التصميم الجديد لطراز «باثفايندر 2022»، الموجودة في صالات عرض «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، ملامح القوة والأداء العالي، والذي يتجلّى بمقدمة السيارة القوية، والتي تتميز بأبعاد أكبر، وهيكل عريض ومصدات مدعمة، وبمسافة أقصر بين العجلات، ومقدمة السيارة وخلفيتها، مقارنة بالطراز السابق. ويتوفر الطراز الجديد بثلاث فئات، الفئة S (ناقل حركة يدوي أو Xtronic)، والفئة (Xtronic) SV، والفئة الرياضية (Xtronic) SL، بتصميم داخلي لكل منها، يمنح الركّاب شعوراً بالراحة والفخامة وقوة الأداء والإمكانات.

ويكرّم طراز الجيل الخامس الجديد كلياً، طراز باثفايندر 1987 الأصلي، من خلال عناصر التصميم التي تشمل رفارف العجلات البارزة، والشبك ثلاثي الفتحات، والعمود C المائل. وتطغى تصاميم على شكل حرف U على المصدات، ما يمنح السيارة طابع القوة، فيما توفر المرايا الخارجية المزدوجة، التي تعمل بالكهرباء، ومؤشرات الانعطاف الجانبية LED، لمسة مميزة من الأناقة. أما في الخلف، فتلتف مصابيح LED العريضة حول الجوانب، وتبرز حداثة الطراز، ويشير الباب الخلفي الكهربائي، الذي يعمل بالحركة، إلى التصميم اللافت للجيل الأول من باثفايندر، بالإضافة إلى الشعار الظاهر بأحرف كبيرة الحجم، مصنوعة من الكروم.

ويضفي التصميم المميز لسيارة «نيسان باثفايندر» العصرية، وعجلاتها القياسية من سبائك الألمنيوم بقياس 18 بوصة، والمتوفرة أيضاً بمقاس 20 بوصة، مظهراً بارزاً وفريداً للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتم دمج خصائص سيارات «نيسان»، في تصميم «باثفايندر» الجديد، حيث تمتلك «باثفايندر» سقفاً انسيابياً، إلى جانب امتلاكها مصابيح نهارية علوية رفيعة.

ومن جهة أخرى، يعكس التصميم الداخلي للسيارة، التحسينات الجديدة والقوية، التي تعطي انطباعاً بالراحة، حيث يستمتع كل من السائق والركاب بتصميم واسع وحديث، يعزز من سُبل الراحة، وتعدد الاستخدامات، مع إمكانية تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، ومقعد سائق يتيح إمكانية التعديل الكهربائي لثماني وضعيات، والذي يحتوي على أربع وضعيات لأسفل الظهر، بالإضافة إلى تعديل كهربائي بوضعيتين لمقعد الراكب الأمامي. وتتسع سيارة «باثفايندر» لـ 8 ركاب، بينما يتسع الطراز من فئة SL لـ 7 ركاب، فضلاً عن نظام الجلوس EZ FLEX®، الذي يسمح بإمالة الصف الثاني وانزلاقه، حتى لو كان مقعد السيارة مثبتاً به، ليصبح هذا التصميم مناسباً لجميع أفراد الأسرة.

وتشمل قائمة الخصائص المميزة للسيارة، لوحة عدادات رقمية جديدة قياس 12.3 بوصة، والتي تتيح للسائق مجموعة متنوعة من خيارات التنقل السهل بين البيانات. كما يتوفر كسمة أساسية نظام NissanConnect®، مع تطبيقApple CarPlay®، وAndroid Auto™، بالإضافة إلى نظام Apple CarPlay®، ولوحة شحن الهواتف الذكية لاسلكياً. ويكمل لوحة العدادات الرقمية النظام الصوتي Bose® Premium Audio، الذي يتضمن 12 مكبر صوت، إلى جانب شاشة رأسية قياس 10.8 بوصات، لمساعدة السائق، والمتاحة في الفئة الرياضية SL.

ويأتي كشف النقاب عن الطراز الجديد لسيارة «باثفايندر» في الشرق الأوسط، ليرسّخ من مكانة سيارات «نيسان» الرياضية متعددة الاستخدامات، ويعزّز شعبية خصائص التنقل الذكي والتكنولوجيات الحديثة التي توفرها، كنظام PROPILOT،ASSIST لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السائق، من خلال الحدّ من التسارع، والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة محددة، كالقيادة على الطرق السريعة ذات المسار الواحد، إضافة إلى درع السلامة 360، لتوفير حماية معززة.

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