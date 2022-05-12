«بيجو 508 جي تي».. تصميم جذاب وأداء قوي

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الصانع الفرنسي العريق «بيجو» في ترسيخ مكانته بأيقونته الجديدة والجذابة «508 جي تي»، حيث يتفوق هذا الإصدار الجديد عن الطراز السابق من ناحية قوة أداء المحرك وبعض المتغيرات الإضافية الأخرى.

ويعتمد هذا الطراز على منظومة الجر الأمامي، بينما زود بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصاناً، مع 240 نيوتن /‏‏‏ متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وبفضل تلك الإمكانيات، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.5 ثوانٍ، بينما بلغت السرعة القصوى للسيارة 223 كيلومتراً في الساعة.

وتحتوي السيارة على عدد 6 وسائد هوائية ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وخاصية المفتاح الذكي، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، مع قفل مركزي للأبواب الأربعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية التحكم.

كما تحتوي السيارة على فتحة سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي، ولوحة عدادات رقمية بلغ قياسها 12.3 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصات، مع مقود حركة مدعوم بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية، ومخارج عادم ثنائية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية «LED».

وتتميز السيارة بأنظمة أمان متعددة، ومنها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هواء ستائرية أمامية وخلفية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، وبرنامج تدعيم الفرامل، برنامج تنبيه السائق، نظام تنبيه لضغط الإطارات، برنامج التحكم الإلكتروني في توازن السيارة، قفل أوتوماتيكي للأبواب مع التحرك، قياس درجة الحرارة الخارجية، مكان تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، نظام تنبيه النقطة العمياء، كاميرا ركن أمامية وخلفية، نظام المساعدة على الركن.

وتوفر السيارة كافة سبل الراحة والرفاهية، كالشاشة التي تعمل بنظام اللمس، والمفتاح الذكي، وزر لإدارة وإيقاف المحرك، وفرامل يد كهربائية (مع مساعدة للمرتفعات)، ومثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة، وكمبيوتر رحلات، وبدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة، ونظام بيجو i-Cockpit، وشاشة عداد ديجيتال 12.3 بوصة، وطارة مدمجة متعددة الاستخدامات.

وزجاج كهرباء أمامي وخلفي، وعجلة القيادة متحركة في أربعة اتجاهات، ومسند يد أمامي مع وحده تخزين، ومخرج تكييف خلفي، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي التبريد، وزجاج داكن اللون مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وأضواء LED بالمقصورة الداخلية، وإمكانية فتح شنطة السيارة كهربائياً، بالإضافة إلى أنظمة الترفيه، حيث يوجد به نظام الهاتف بتقنية بلوتوث، ومدخل صوت Usb 10 سماعات، شاشة مرأة الهاتف يعمل مع أندرويد وأبل، ومدخل Usb خلفي.

وتتضمن التجهيزات الداخلية على عجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد طبيعي باللون الأسود أو الأحمر، نظام التدليك، التحكم في ارتفاع الكرسي السائق والراكب الأمامي، نظام ذاكرة لوضعية كرسي السائق، نظام كهربائي لوضعية المقاعد الأمامية، مع خاصية تدفئة المقاعد الأمامية.

وحصلت التجهيزات الخارجية على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفتحة سقف كهرباء بانوراما، وشعار GT، والمرايات الخارجية باللون الأسود اللامع، وإنارة أوتوماتيكية، مساحات أوتوماتيكية بحساسات مطر، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح حلقية LED هرات داخلية دانية التعتيم بدون إطار والنظام إضاءة LED كامل أمامي وخلفي.

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