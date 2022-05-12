«رولز-رويس» تبهر عشاقها بإطلالة جديدة متألقة لطراز «فانتوم»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «رولز-رويس موتور كارز» عن «فانتوم» بنسخة جديدة متألقة، والتي جاءت بلمسات جديدة على الجيل الثامن من فانتوم، وتشمل تحسينات جَمالية ناعمة بما يتماشى مع طلب العملاء.

وتتمتّع «فانتوم» بمكانة مميزة في عالم الرفاهية. وبصفتها منتجنا الأروع على الإطلاق، تجسّد «فانتوم» أفضل قدرات المصنع الإنجليزي في مجال التصميم والهندسة والحرفية عبر مزيج مثالي من الرؤية، والإبداع، والمواد عالية الجودة، والمهارة، والصبر والدقة.

ومع السلسلة الثانية، حرص الصانع الإنجليزي على الاحتفاظ بكل ما يعشقه العملاء في هذه السيارة الفاخرة، وقام بإضافة لمسات تفصيلية بسيطة ترتقي بالتصميم إلى آفاق جديدة، وتعكس الأذواق والمتطلبات المتغيّرة لقاعدة عملائنا المتميّزين.

وقال تورستن-مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس موتور كارز»: تتمتّع منتجات «رولز-رويس» بعمر مديد، ما يجعل منها تعبيراً خالداً عن الذوق الرفيع والجمال الأخاذ والأناقة المثالية. وتحتلّ «فانتوم» موقعاً متفوقاً وفريداً في هذا المجال، إذ تُعرف بأناقتها الكلاسيكية العصية على الزمن.

تمّ إطلاق الجيل الثامن من فانتوم عام 2017. وقد حرص مصمّمو «رولز-رويس» ومهندسوها عند ابتكار النسخة الجديدة على تلبية طلبات العملاء الذين ناشدوا الشركة ألا تُجري تغييرات كبيرة على هذه السيارة الأسطورية. وتلبية لرغباتهم، تمّ الاكتفاء بإجراء تحسينات وتعديلات طفيفة. وبالتالي، لم يكن التركيز منصبّاً على ما يجب تغييره، بل على ما ينبغي الحفاظ عليه.

ولا شكّ أنّ الميزة الأهم والأبرز التي أردنا الحفاظ عليها هي حضور «فانتوم» القوي. وقد جرى تعزيز هذا الحضور عبر خط أفقي مطليّ وجديد بين مصابيح النهار فوق شبكة بانثيون الأمامية. وقد أضفى هذا الخط طابعاً عصرياً جديداً وحازماً على السيارة، ما عكس تركيز فانتوم على تقديم تجربة مميّزة للسائق.

علاوة على ذلك، أُضيف تغيير هندسي طفيف على شبكة بانثيون الأمامية، حيث أصبح شعار RR الفاخر ومجسّم روح السعادة أكثر وضوحاً عند النظر إليهما من الأمام. كما أصبحت الشبكة الأمامية مضاءةً، وقد ظهرت هذه الميزة وذاع صيتها مع سيارة جوست الجديدة.

أما المصابيح الأمامية، فزُيِّنت بإطارٍ مرصّع بالنجوم عبر تقنية التقطيع بالليزر، ما يتماشى مع السقف المرصّع بالنجوم في داخل السيارة ويضيف عنصراً من المفاجأة والمتعة إلى تجربة «فانتوم» في الليل.

ومن المظهر الجانبي، تحافظ «فانتوم» على خطوط «رولز-رويس» القصيرة في الأمام عند العجلات والطويلة في الخلف، فضلاً عن قاعدة العجلات الطويلة ودعامة الزجاج الخلفي الواسعة لمنح المزيد من الخصوصية للركاب. ويحافظ تصميم السيارة على الخطوط الرئيسية الأنيقة والممتدة من مجسّم روح السعادة إلى الذيل الخلفي. يبدأ خط الحزام المنقسم من الرفراف الأمامي وينحني قليلاً نحو الباب الخلفي لإبراز طول أبعاد السيارة، قبل أن ينحدر برفق نحو المصابيح الخلفية. يترك الخط الجانبي السفلي ظلاً ثقيلاً يحاكي تجربة البساط السحري لدى العلامة.

وقد تمّ تعزيز المظهر الجانبي للسيارة عبر تصميم جديد للعجلات. تتوفّر عجلة ثلاثية الأبعاد من الفولاذ المقاوم للصدأ بجوانب مثلثة مع لمسة مصقولة بشكل كامل أو جزئي. في المقابل، يمكن اختيار عجلة قرصية أنيقة لتركيبها على فانتوم من وحي سيارات رولز-رويس في العشرينيات. يتم إنتاج هذه العجلة القرصية بالفولاذ المصقول المقاوم للصدأ والورنيش الأسود لتنقل بوضوح شعور الطيران على الأرض.

وحرصاً منّا على تلبية رغبات عملاء فانتوم، بات الآن من الممكن طلب الحصول على محيط الشبكة الأمامية بالكروم الداكن، وعلى غطاء المحرك ومحيط الزجاج الأمامي وحواف الإطار الجانبي باللون الأسود. وبالتالي، أصبح بإمكان رولز-رويس تحويل المظهر الخارجي لفانتوم إلى تصميم تسوده الألوان الفاتحة للغاية أو الداكنة بالكامل.

ويبقى التصميم الداخلي الفاخر في فانتوم من دون تغيير يُذكر. فقد أصبحت عجلة القيادة أكثر سماكةً بقليل لتأمين نقطة تماس مباشرة ومريحة للسائق مالك السيارة. وتتمتّع فانتوم وفانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة بطابعَين متميّزين يمثّلان نوعَين من المالكين. فقد باتت فانتوم الخيار المفضّل لدى عدد متزايد من العملاء الذين ينشدون تولّي عجلة القيادة بأنفسهم، في حين تقدّم فانتوم ذات قاعدة العجلات الممتدة تجربةً بمنتهى الفخامة لمن يفضّلون ركوب المقصورة الخلفية وتكليف سائق بمهمة القيادة.

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