«بورشه» تغيّر موازين صناعة السيارات الكهربائية بـ «تايكان كروس توريزمو»

المصدر: دبي - أحمد صديق

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قلب الصانع الألماني العريق والأبرز «بورشه» موازين عالم صناعة السيارات الكهربائية بعد إطلاقه الطراز الجديد والأحدث «تايكان كروس توريزمو»، والتي تجمع بين الأداء الفائق والبطارية التي تقطع مسافة طويلة مع تعدد الاستخدامات على الطرق الوعرة.

ومساحة الركاب الرحبة في الخلف، ومساحة صندوق الأمتعة التي تزيد على 1200 لتر ونظام الدفع الرباعي المدعوم بنظام التعليق الهوائي الذي يعمل على تعديل ارتفاع السيارة، مما يجعلها سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات بامتياز.

وتأتي طرازات «تايكان كروس توريزمو» الثلاثة مجهزة ببطارية «بيرفورمانس بلاس» للأداء العالي كتجهيز أساسي، والتي تتميز بسعة تبلغ 93.4 كيلووات ساعي، وتساعد السيارة على قطع مسافة تصل إلى 456 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

وتمتاز «تايكان كروس توريزمو» أيضاً بالتصميم المبتكر والتجهيزات المخصصة للطرق الوعرة التي تقدم أعلى مستويات الأداء والراحة، مما يضعها في صدارة فئة جديدة للسيارات الفاخرة الخالية من الانبعاثات.

وقد حققت السيارة منذ إطلاقها نجاحاً كبيراً كسيارة رائدة رياضية كهربائية بالكامل تعكس جميع السمات الأصيلة الفريدة التي تنفرد بها سيارات «بورشه». وتعزز «كروس توريزمو» هذه السمات بفضل تعدد الاستخدامات دون المساس بالأداء الفائق، حيث تتسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.3 ثوانٍ فقط، وذلك بفضل قدرتها الفائقة على توزيع عزم الدوران بين المحورين الأمامي والخلفي، مما يضمن للسائق أعلى مستويات متعة القيادة.

وتُجهَّز السيارة بوضع قيادة جديد هو «وضع القيادة على الحصى»، والذي يغيّر توزيع القوة وسمات القيادة ويزيد ارتفاع الهيكل بمقدار 10 مم لتسهيل القيادة على الطرق الوعرة. ويعمل هذا الوضع على تعديل نمط تغيير السرعة عبر ناقل الحركة ذي السرعتين وتغيير إعدادات الخانق من أجل توفير أعلى مستويات التحكم وتوزيع القوة على العجلات بشكل مثالي على الطرق الزلقة.

وذلك بالتنسيق بين الأنظمة المدمجة التي تضم نظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط، ونظام بورشه للتحكم بالسحب، ونظام بورشه لتوجيه العزم بلاس، ونظام بورشه للتحكم بالثبات، وناقل الحركة على المحور الخلفي. ويتيح وضع القيادة على الحصى للسائق قيادة السيارة في أماكن لا يمكن الوصول إليها عادةً بالسيارة الرياضية العادية، مما يجعلها السيارة المثالية لرحلات نهاية الأسبوع.

ويعتمد التصميم الخارجي للسيارة على تصميم سيارة Mission E كروس توريزمو التجريبية التي ظهرت في معرض جنيف للسيارات في عام 2018.

وتتضمن عناصر التصميم المخصصة للطرق الوعرة حواف أقواس العجلات والواقي السفلي الأمامي والخلفي والعتبات الجانبية بتصميمها المميز. وتشمل مجموعة التجهيزات الخاصة بالطرق الوعرة واقيات خاصة عند زوايا المصد الأمامي والخلفي وعند نهايات العتبات، والتي تضفي مزيداً من الجاذبية إلى التصميم الخارجي مع توفير الحماية من آثار ارتطام السيارة بالحجارة.

وتُجهز السيارة بنظام بورشه رباعي الأبعاد للتحكم بالشاسيه، وهو نظام مركزي لتحليل ومزامنة جميع أنظمة الشاسيه بصورة فورية. ويعمل هذا النظام على ضبط التعليق الهوائي المتكيف ثلاثي الحجرات ووظيفة التحكم الإلكتروني في التخميد ضمن نظام التحكم بالتعليق النشط من بورشه. كما يتيح للسائق برمجة وظيفة Smartlift بسهولة لتعديل ارتفاع السيارة تلقائياً في مواقع متكررة معينة مثل مطبات الطريق أو ممرات أماكن صف السيارات، وحفظ هذه الإعدادات بالضغط على زر الشاسيه.

ويعمل نظام التعليق الهوائي على خفض ارتفاع سيارة تايكان كروس توريزمو وفق مستويين لتقليل مساحة المنطقة الأمامية وخفض مُعامل السحب لتعزيز المسافة التي تقطعها السيارة بالبطارية قبل الحاجة لإعادة شحنها.

ويمكن القول بأن «تايكان كروس توريزمو» تعتبر رمزاً للمغامرة وأسلوب الحياة النشط لما تتميز به من تصميم مبتكر وأداء فائق مع خصائص بورشه الأصيلة. وقد صممت السيارة لتكون السيارة متعددة الاستخدامات ضمن السيارات الرياضية الكهربائية، وذلك بفضل أدائها القوي وتجهيزاتها الخاصة بالطرق الوعرة ووسائل الراحة الفائقة وعناصر التصميم المبتكر التي تميز بورشه دائماً.

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