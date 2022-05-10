"سيارة بوتين" تتحوّل إلى "الدفع الرباعي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه قد يتم تقديم سيارة الدفع الرباعي Aurus Komendant بحلول نهاية الصيف من هذا العام، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الوزير: "أعتقد أنه سيتم بحلول نهاية الصيف. أما مكان هذا التقديم، فسنحدده لاحقا".

في وقت سابق، قال مصدر في الشركة المنتجة لهذه السيارات، إن الطلب على سيارات Aurus الفاخرة ينمو في روسيا بشكل معتدل على خلفية العقوبات، ويستمر إنتاج هذه السيارات وفقا للخطة، على الرغم من وجود صعوبات في الخدمات اللوجستية الخاصة بنقل بعض مكوناتها".

يذكر أن سيارة Aurus الفاخرة ظهرت لأول مرة خلال حفل تنصيب الرئيس بوتين في مايو 2018 الماضي، وقد أشرف على تصنيعها الرئيس بوتين بنفسه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز