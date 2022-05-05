«أودي» تعرض أيقونتها الجديدة «AI: ME» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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عرضت شركة النابودة للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات «أودي» في دبي والمناطق الشمالية، السيارة الاختبارية الجديدة «AI: ME»، التي تبشر بإرساء مفهوم جديد لمستقبل التنقل في المدن الكبرى منذ الكشف عنها لأول مرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2019.

وبعد عرضها في متحف المستقبل المذهل، انتقلت هذه السيارة المستقبلية إلى صالة عرض «أودي» في شارع الشيخ زايد، ما أتاح للعملاء في الإمارات فرصة حصرية لمشاهدة مفهوم استثنائي في قطاع صناعة السيارات.

وتمتاز السيارة بأبعادها الصغيرة، ومقصورتها العصرية الفسيحة، ونظام قيادتها الذاتي من المستوى الرابع، مما يتيح للركاب القيام بما يحلو لهم أثناء التنقل. وتوفر السيارة أيضاً مجموعة واسعة من الميزات عالية التقنية للاتصال والترفيه أو لمجرد الاسترخاء، مما يجعلها ملاذاً حقيقياً للركاب أثناء التنقل خلال ساعات الذروة.

وتضم السيارة مجموعة متنوعة من الأنظمة الإلكترونية التي تخفف الضغط عن السائقين وتوفر لهم في الوقت نفسه إمكانات جديدة لاستثمار وقتهم بشكل أفضل. ولتحقيق ذلك، تستخدم السيارة استراتيجيات وتقنيات متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وتجمع السيارة في مفهومها بين ذكاء السيارة الذي يتيح إمكانية القيادة الذاتية بالدرجة الأولى، وذكاء التفاعل الذي يجعل السيارة شريكاً حقيقياً للركاب. وتتجلى هذه المعادلة في اسم السيارة AI: ME، الذي يجمع بالفعل بين الذكاء الاصطناعي (AI) والمستخدمين أنفسهم (ME)، حيث تتمتع أنظمة أودي AI بالقدرة على التعلم والتفكير بما يضمن لها استباق رغبات السائق وتلبية متطلباته الشخصية. وتسهم Audi AI في إرساء نموذج يحتذى لتصميم الطرازات اللاحقة على نحو يضمن تلبية احتياجات الركاب بطريقة ذكية، حيث ستكون قادرةً على التفاعل باستمرار مع بيئتها المحيطة، والتكيف بطريقة أفضل لمواكبة متطلبات ركابها.

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