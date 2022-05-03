«هيونداي موتور» الأولى عالمياً للسيارات الكهربائية الهجينة في الربع الأول

المصدر: سيئول - د ب أ

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احتلت شركة هيونداي موتور، الكورية الجنوبية، المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين في العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

وقالت شركة أبحاث السوق «إس إن إي ريسيرتش»، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة في العالم في الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي انخفضت بمقدار 2.7 % على أساس سنوي إلى 3939 سيارة، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ويرجع الانخفاض إلى ضعف مبيعات سيارة نيكسو من هيونداي، وسيارة ميراي من شركة تويوتا اليابانية، اللتين تقودان السوق العالمية للسيارات الهيدروجينية، بسبب عناصر خارجية مثل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والغزو الروسي لأوكرانيا وغيرها.

ووصلت مبيعات هيونداي للسيارات الكهربائية العاملة بخلايا وقود الهيدروجين إلى 1710 وحدات بتراجع قدره 5.4 % على أساس سنوي بسبب انخفاض مبيعات سيارة نيكسو، غير أنها حافظت على مكانتها الأولى بنسبة 43.4 % في حصتها، متفوقة على تويوتا بنسبة 33.9 %.

وسجلت تويوتا 1337 وحدة في مبيعاتها بانخفاض 31.8 % على أساس سنوي نتيجة تراجع مبيعات الجيل الثاني من سيارة ميراي بشكل حاد.

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