متقدمة على بي إم دبليو ولكزس.. "GV70" لـ "جينيسيس" تعتلي تقييم "كار اند درايفر"

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي



جاءت سيارة "GV70" الرياضية متعددة الاستخدامات لـ "جينسيس "، العلامة التجارية المستقلة لمجموعة هيونداي موتور، في المركز الأول، متقدمة على بي إم دبليو ولكزس، في تقييم من قبل مجلة السيارات الأمريكية "كار اند درايفر".

وقالت هيونداي موتور أمس الجمعة إنه تم اختيار سيارة "GV70" كأكثر سيارة تنافسية في التقييم المقارن الذي أجرته المجلة مؤخرا على "GV70" و"X3 M40i" لـ بي إم دبليو و"RX350 F Sport" لـ لكزس.

وقامت "كار اند درايفر" بتقييم السيارات الثلاث في 4 فئات، بما في ذلك القيمة التجارية، ومجموعة نقل الحركة، والجسم، وحساسية القيادة.

وحصلت "GV70" على إجمالي 213 نقطة لتتقدم على سيارتي بي إم دبليو ولكزس اللتين حصلتا على 205 و178 نقطة على التوالي.

وعلى وجه الخصوص، جاءت "GV70" في المركز الأول في فئتي القيمة التجارية والجسم، وفي المركز الثاني في فئتي مجموعة نقل الحركة وحساسية القيادة.

وقالت المجلة إن "GV70" أكملت مهمتها وحققت الفوز، مضيفة أنها جاءت مع التصميم الجميل والأداء القوي لتصبح أقوى من السيارات في نفس الفئة.

وكانت السيارة قد حصلت على لقب "أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لهذا العام" من قبل مجلة السيارات الأمريكية "موتورتريند". كما حصدت السيارة جائزة "أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات" في حفل توزيع جوائز أوتور ترايدر لعام 2022 الذي نظمته مجلة "أوتور ترايدر" الكندية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز