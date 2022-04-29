ماسك يبيع أسهماً في «تسلا» بـ 4 مليارات دولار وينوي تقليص نفقات «تويتر»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أسهماً بقيمة أربعة مليارات دولار في شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية بعد إبرام صفقة للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نظير 44 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت بيانات البورصة أن «تسلا» باعت 4.4 ملايين سهم يومي 26 و27 أبريل الجاري. وكان المستثمرون في «تسلا» ومحللو وول ستريت يتوقعون أن يحتاج ماسك إلى بيع بعض أسهمه في الشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية لتغطية حصة بقيمة 21 مليار دولار في صفقة الاستحواذ على «تويتر»، كان ماسك قد تعهد شخصياً بتوفيرها.

ونقلت بلومبرج عن ماسك قوله في تغريدة عبر تويتر بعد الإعلان عن طرح الأسهم: «ليس من المقرر طرح المزيد من أسهم تسلا للبيع بعد اليوم».

وأعلن موقع تويتر تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، بعد أيام من إعلان ماسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية، وبلغت أرباح الشركة 513.2 مليون دولار أو 0.61 دولار للسهم.

من جانب آخر، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إيلون ماسك قال للبنوك التي وافقت على المساعدة في تمويل صفقة استحواذه على «تويتر» بمقدوره تقليص نفقات مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة في إطار محاولات لخفض التكلفة وأن يتوصل لطرق جديدة للحصول على دخل من التغريدات.

وأضافت المصادر أن ماسك قدم مقترحاته للمقرضين لدى محاولته تأمين مبلغ الاستحواذ عبر القروض بعد أيام من تقديمه العرض لتويتر في 14 أبريل. وشكل تقديم ماسك للالتزامات المصرفية في 21 أبريل أمراً حاسماً في قبول مجلس إدارة «تويتر» للعرض الذي وصفه بأنه «الأفضل والنهائي».

وتعين على ماسك إقناع البنوك بأن «تويتر» يمكنها أن تحقق ما يكفي من التدفقات النقدية لسداد أقساط وفوائد الدين الذي يسعى للحصول عليه. وفي النهاية، تمكن من تأمين قروض تبلغ 13 مليار دولار بضمان «تويتر» وأخرى تبلغ 12.5 مليار دولار بضمان أسهمه في «تسلا» ووافق على دفع باقي قيمة الصفقة من ماله الخاص.

وقالت المصادر إن مقترحات ماسك للبنوك شكلت رؤيته أكثر من كونها التزامات قاطعة وإن حجم خفض النفقات الذي سيسعى له بمجرد امتلاكه لتويتر لا يزال غير معروف. وأشارت المصادر إلى أن الخطة التي قدمها للبنوك لم تتضمن الكثير من التفاصيل.

وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن الأمر سري. وأحجم ممثل عن ماسك عن التعليق. وذكرت «بلومبرج نيوز» أن ماسك ذكر تحديداً مسألة خفض الوظائف في إطار مقترحاته للبنوك. وقال أحد المصادر لرويترز، إن ماسك لن يتخذ قراراً بشأن تسريح موظفين قبل أن يتولى بالفعل زمام ملكية الشركة هذا العام. ومضى ماسك قدماً في أمر الاستحواذ دون أن تكون لديه إمكانية للوصول لتفاصيل سرية بشأن أداء الشركة المالي وعدد موظفيها.

وأضافت المصادر أن ماسك قال للبنوك إنه يعتزم أيضاً استحداث أدوات جديدة لتنمية عائدات الشركة بما يتضمن سبلاً جديدة لجني المال من تغريدات تحتوي على معلومات مهمة أو تنتشر على نطاق واسع.

ومن بين الأفكار التي طرحها لذلك فرض رسوم عندما يريد موقع إلكتروني على الإنترنت اقتباس تغريدة أو نقلها بعد أن نشرها أفراد أو مؤسسات معروفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز