إطلاق الجيل الـ 11 من «هوندا سيفيك» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق سيارة هوندا سيفيك الرياضية الجديدة كليًا والمتقدمة تقنياً في الإمارات. وتعتبر هوندا سيفيك رمزًا في تاريخ الشركة منذ طرحها لأول مرة منذ 50 عامًا تقريبًا، حيث حافظت على هويتها على مدى السنين رغم تطورها المستمر ومواكبتها للابتكارات التكنولوجية بما يضمن تجربة قيادة متميزة.

ويتميز الجيل الحادي عشر من هوندا سيفيك 2022 بتصميم داخلي حديث وراقٍ يتضمن مقصورة داخلية ذات تقنيات عالية محورها الإنسان ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. ويعكس هذا الطراز الجديد مسيرة شركة هوندا الإبداعية في التصميم وديناميكية القيادة الرائدة في فئتها، حيث ساهمت هذه الخصائص مجتمعة في منح سيفيك الجديدة كليًا لقب سيارة العام 2022 في أمريكا الشمالية.

وتتميز السيارة بتصميم خارجي حديث ومتميز، ومقصورة داخلية تتمحور حول الإنسان ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة نشطة وغير نشطة. وتشمل مواصفات السيارة مجموعة كاملة من المصابيح الأمامية LED ذات الشعاع العريض مع مصابيح تعمل خلال النهار، ومخارج العادم المزدوج بطلاء من الكروم تمنح هوندا سيفيك سبورت مظهرًا أنيقًا يعبر عن أدائها المميز.

ومصابيح خلفية تعمل بأحدث تقنيات LED لتمنح التصميم الجديد روح الإثارة، وعجلات من الألمنيوم باللون الأسود اللامع مقاس 17 بوصة للحصول على مظهر جريء وطابع مميز وأنيق، وخط السقف من طراز الأسقف المنحنية وغطاء المحرك المطول وخطوط الهيكل الانسيابية تمنح السيارة مظهراً رياضيًا بامتياز، وتصميم رياضي أنيق، حيث تتضمن السيارة الإطارات باللون الأسود اللامع على شكل زعنفة سمك القرش، والأجنحة الخلفية السوداء، ومقابض الأبواب ومرايا الأبواب المطلية جمعيها باللون الأسود.

ويوفر التصميم الداخلي المتميز والدقيق لسيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا مساحة واسعة تخول الركاب الشعور بالراحة في جميع أنحاء المقصورة. وتتضمن مقاعد المقصورة الواسعة مصنعة من جلد الغزال، والمقاعد مصنعة من الجلد بأسلوب فاخر، و تسمح الأعمدة الأمامية A المسحوبة للخلف وغطاء المحرك المنخفض ولوحة القيادة المسطحة ومساحات الزجاج الأمامي المخفية بالاستمتاع برؤية بانورامية، ودواسات رياضية تضفي لمسة مستوحاة من السباق إلى المقصورة الداخلية، ويتخلل لوحة القيادة الأمامية لوحة من الشبك المعدني تشبه خلايا النحل تمتد من الباب الأول إلى الثاني عبر لوحة العدادات، وثمة خط فاصل مرئي مثير بين شاشة النظام الصوتي وشاشة عرض المعلومات وأدوات التحكم في التكييف التي توفر تدفقًا سلسًا للهواء دون تشويه المنظر مما يمنح سيفيك مظهرًا متناغمًا.

ولأول مرة، تتوافر داخل سيارة هوندا سيفيك شاشة رقمية لعرض المعلومات مقاس 10.2 بوصات وشاشة عرض للنظام الصوتي مقاس 9 بوصات مع إمكانية وصلها بالهواتف الذكية.

وتم إدراج بعض ميزات التكنولوجيا المتقدمة التالية في السيارة: حيث تعد شاشة عرض النظام الصوتي الجديدة التي تعمل باللمس مقاس 9 بوصات الأكبر على الإطلاق في أي سيارة تحمل علامة هوندا التجارية، وتشمل زر للتحكم وأيقونات كبيرة يسهل التعرف عليها مع طريقة سهلة للتنقل بين الاختيارات المختلفة. تتوافق أنظمة الشاشة التي تعمل باللمس بشكل قياسي مع تطبيقات آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وفي السوق الإماراتية، تتضمن شاشات العرض الصوتية في هوندا سيفيك ميزة إضافية جديدة تعرف باسم البث الصوتي الرقمي (DAB)، التي توفر صوتًا واضحًا للغاية وتمكن من عرض معلومات أكبر على شاشة الموسيقى أو الراديو.

وتم تصميم هوندا سيفيك الجديدة كليًا بنظام التعليق الرياضي والمحرك سعة 1.5 لتر مع ناقل الحركة المتغير باستمرار بقوة 180 حصانًا و6000 دورة في الدقيقة. وتم إقران سيارة هوندا سيفيك الجديدة كليًا بمحرك ناقل الحركة المتغير باستمرار، والذي تم ضبطه بتقنيات شاملة لتحسين القوة وصوت المحرك.

وكذلك زيادة الكفاءة في استهلاك الوقود. وتتميز السيارة بكفاءة استهلاك الوقود: 19.3 كم / لتر، وتبلغ القوة القصوى: 180 حصاناً و6000 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران الأقصى 240 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة.

وتتيح هوندا سيفيك الجديدة بالكامل التحكم في ناقل الحركة بمساعدة مبدلات السرعة المثبتة خلف عجلة القيادة.

وبالإضافة إلى وضعيتي القيادة العادية والاقتصادية، تتضمن هوندا سيفيك وضعية القيادة الرياضية التي يمكن اختيارها بواسطة المستخدم. باستخدام مفتاح التبديل في الكونسول الوسطي يتغير لون الجهاز إلى الأحمر، وتمنح الوضعية الجديدة إحساسًا رياضيًا رائعًا. يقلل الوضع الاقتصادي من حساسية ناقل الحركة والخانق، فضلاً عن قوة دفع تكييف الهواء للمساعدة في الحفاظ على كفاءة استهلاك الوقود.

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