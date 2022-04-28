35 % نمو مبيعات «إم جي» في المنطقة خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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تستمر «إم جي موتور» بكسب المزيد من العملاء الجدد في منطقة الشرق الأوسط، مع ارتفاع المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 35 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2022 بالمقارَنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا الإنجاز الاستثنائي، في سوق يستمر بفرض تحدّيات فريدة، يجعل العلامة التجارية بريطانية المنشأ في المرتبة السادسة بين أفضل علامات السيارات مبيعاً في المنطقة. ومع مبيعات إجمالية وصلت إلى 12,604 سيارة في الفصل الأول من هذه السنة، تكون «إم جي» قد كسبت حصّة من السوق نسبتها 4.7 %، وذلك ضمن تسعة أسواق إقليمية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى العراق والأردن ولبنان.

واحتلّت المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) المدمَجة طراز «إم جي ZS» المرتبة الأولى بين أكثر طرازات العلامة التجارية شعبيةً، وذلك مع بيع 3,835 مركبات منها في الشهور الثلاثة الأولى من 2022. وفي سلطنة عُمان، كانت الطراز المفرَد الأكثر شعبية ضمن فئة مركبات الـSUV المدمَجة، إذ شكلّت ربع المبيعات الإجمالية. وبعد هذا، حلّت من ناحية الشعبية سيارة الصالون العصرية «إم جي 5» مع بيع 2,772 سيارة منها.

وبالنظر إلى المنطقة بشكل عام، تُعتبَر المملكة العربية السعودية السوق الأضخم لدى «إم جي» لجهة الحجم الإجمالي، حيث كسبت العلامة التجارية حصّة سوقية نسبتها 5.1%. ومن بين الأسواق الرئيسية الأخرى هناك العراق، مع تمتُّع «إم جي» بحصّة 6% من السوق، ثم عُمان، التي تُعدّ السوق الأفضل أداءً لدى «إم جي»، إذ تحظى بحصّة 8.4% من السوق، مع ارتفاع هذه النسبة إلى مستوى متميّز بلغ 10.5% في شهر فبراير وحده.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط: «منذ وصولنا إلى الشرق الأوسط قبل سبعة أعوام، فإننا نركّز بالكامل على توفير أفضل المنتجات والخدمات لصالح عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، وهذه النتائج الأخيرة تؤكّد أن توجّهنا يجني ثماره بالفعل. فهذه المنطقة مهمّة جداً للعلامة التجارية، ونحن نتابع التخطيط بعناية لضمان توافق إنتاجنا ومواردنا مع احتياجات العملاء، وبالتالي يكون هناك دوماً مخزون كافٍ لتلبية الطلب المتنامي الذي نشهده».

وأضاف: «لن نكتفي بهذه الإنجازات فقط، بل وضعنا لأنفسنا أهدافاً طموحة لباقي السنة. وعلى الرغم من المشهد العام للسوق المليء بالتحدّيات، إلا أننا واثقون من تحقيق هذه الأهداف عبر الجمع بين طرح طرازات جديدة، وإطلاق حملات جاذبة متمحورة حول العملاء، وكذلك من خلال التأكّد من حفاظنا على التوريد المستمر للمركبات لأجل تلبية متطلّبات العملاء في أرجاء المنطقة».

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