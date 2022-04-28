إطلاق «إنفينيتي QX60» الجديدة كلياً في أسواق الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «إنفينيتي» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وصول سيارة «إنفينيتي QX60» الجديدة كلياً إلى صالات عرضها في كافة أنحاء العاصمة. وبات بإمكان العملاء التعرف عن كثب على التقنيات المبتكرة التي تتفرد بها هذه السيارة الفاخرة والرياضية متعددة الاستخدامات، واستكشاف ميزات ومواصفات فئاتها الثلاث:

«لوكس» و«سينسوري» و«أوتوغراف». ويمكن للعملاء حجز الطراز الجديد من خلال صالات عرض «المسعود للسيارات» أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: نفخر بإعلان وصول النسخة الأحدث من سيارة إنفينيتي QX60 إلى أبوظبي من خلال صالات عرضنا. وتعتبر QX60 أحد أبرز الطرازات المنتظرة ضمن فئتها، وتُصنف كأكثر سيارات «إنفينيتي» تنوعاً وتكاملاً، وتمثل الخيار الأمثل للعائلات بفضل احتوائها على ثلاثة صفوف من المقاعد المريحة. ولطالما شكَّلت QX60 طرازاً مفضلاً للعملاء في إمارة أبوظبي.

وتتفرد نسختها الأحدث بتصميمها الخارجي اللافت ومنظومتها المتقدمة من أدوات تعزيز القيادة، لترتقي بمعايير الجودة والفخامة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتشمل السيارة الجديدة مجموعةً متكاملةً من التقنيات المُبتكرة لرفع مستويات الأداء والترفيه، وتوفير تجربة فريدة تضمن سلامة السائقين، وتتيح أعلى درجات الرفاهية في كل رحلة.

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