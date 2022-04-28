"كيا" تكشف النقاب عن نموذج أول سيارة مخصصة الغرض

المصدر: يونهاب

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كشفت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن أول نموذج لسيارة مخصصة الغرض PBV، من فئة نيرو بلس، حيث تسعى جاهدة لتصبح شركة مزودة لحلول التنقل المستقبلي.

في يوم مستثمر الرئيس التنفيذي للعام 2022 الشهر الماضي، قالت كيا إنها ستطلق سيارات PBV على أساس طراز نيرو الهجين وسيارة صغيرة من نوع "راي" بسعة 1 لتر هذا العام.

وقالت الشركة إن Niro Plus PBV ستستخدم لخدمات سيارات الأجرة الكهربائية في السوق المحلية وخدمات استدعاء السيارات في الأسواق الخارجية.

وأضافت الشركة أنها ستتلقى طلبات مسبقة لسيارتها الجديدة الشهر المقبل.

وتخطط كيا لبناء مصنع سيارات مخصصة الغرض في مصنعها في هواسونغ، بحلول نهاية العام 2024 وتهدف إلى بدء التشغيل في العام 2025، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

سيتم تحويل مبنى في مصنع هواسونغ إلى مصنع لتصنيع هذا النوع من السيارات. وقالت الشركة إن الإطار الزمني لبناء المصنع وللإنتاج في هواسونغ لم يتحدد بعد.

تمتلك كيا ثمانية مصانع محلية وسبعة مصانع خارجية، بما يشمل ثلاثة في الصين وواحدا في كل من الولايات المتحدة وسلوفاكيا والمكسيك والهند. وتبلغ قدرتها الإجمالية 3.84 مليون وحدة.

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