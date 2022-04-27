«سويڤل» توسّع انتشارها في أوروبا بالاستحواذ على «ڤولت لاينز» في تركيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سويڤل هولدينغز كورب»المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائم على التكنولوجيا، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على «ڤولت لاينز»، وهي شركة متخصصة في التعامل بين الشركات (B2B) وخدمات النقل وتتخذ من تركيا مقراً رئيسياً لها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في أوروبا، وفي أعقاب عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها «سويڤل» عبر تملّكها حصصاً مسيطرة في «شوتل» و«فيابول»، وفي انتظار الاستحواذ على «دور تو دور». ويخضع إتمام هذه الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة التي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من العام 2022.

و«سويڤل» هي شركة تقنية عالمية تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، توفر بديلاً شبه خاص لوسائل النقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التنقل عبر وسائل النقل الخاصة البديلة بالكامل. وقامت الشركة بإنشاء نظام نقل جماعي موازٍ يوفر وسائل التنقل بين المدن وفي داخلها والتعامل بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للحكومات (B2G) في 10 مدن عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وبناءً على هذا الاتفاق، سيواصل علي الحلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ڤولت لاينز» قيادة أعمال الشركة في تركيا في المستقبل. وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سويڤل»: تشارك «ڤولت لاينز» التزام «سويڤل» بتوسيع الفرص وتقليل الانبعاثات من خلال توفير حلول التنقل القائمة على التطلعات المستقبلية. ونعمل من خلال هذا الاستحواذ على ترسيخ وجودنا في أوروبا وتعزيز قاعدة عملاء شركتنا مباشرة والاستمرار في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالنمو. إننا نتطلع إلى الترحيب بفريق عمل «ڤولت لاينز» في عائلة «سويڤل»، والعمل معاً من أجل تحقيق رؤيتنا المشتركة الرامية إلى إحداث ثورة في أنظمة النقل الجماعي في مختلف أنحاء العالم. وستعزز هذه الصفقة مع «ڤولت لاينز» مكانة «سويڤل» كمزوّد عالمي رائد لحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا.

وقال علي الحلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ڤولت لاينز»: «عندما أطلقنا «ڤولت لاينز» قبل 4 سنوات، شرعنا في تقديم تجربة عبور ثورية لجعل التنقل أكثر موثوقية وبأسعار معقولة في إسطنبول. ومن خلال البصمة العالمية لشركة «سويڤل»، منصة التكنولوجيا الرائدة التي أثبتت قدرتها على التوسع، نعتقد أنها الشريك المثالي لـ«ڤولت لاينز» من أجل تسريع توسيع منصتنا. نحن واثقون من أن حلولنا سوف تسهم بشكل فعال في منصة «سويڤل»، وسوف نكون معاً قادرين على تقديم بدائل نقل متميّزة للركاب في جميع أنحاء العالم. نحن متحمّسون أيضاً لتوسيع نطاق مركز البحث والتطوير الخاص بنا في إسطنبول ليصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً، وهو ما يمنح «سويڤل» سبلاً موثوقة لاستقطاب المواهب التي تتمتع بمؤهلات عالية في تركيا».

وقال يوسف سالم، المدير المالي لـ«سويڤل»: «ڤولت لاينز» تضم لائحة واسعة من العملاء متعددي الجنسيات، ومن هذا المنطلق، نحن متحمّسون لمواصلة تنمية العلاقات معهم، كما نوفر لهم حلول النقل التي يحتاجون إليها. إن هذا الاستحواذ يشكل خطوة حاسمة أخرى اتخذتها «سويڤل» في إطار توسيع نطاق انتشارها وتنويع عروضنا على مستوى العالم. وكما هو الحال دائماً، نقوم بتقييم مجموعة من الفرص المُقنعة من أجل تعزيز مكانتنا كمزود لحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا.

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