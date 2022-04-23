لينكولن تستعرض "سيارة المستقبل" بمواصفات فريدة

المصدر: البيان

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كشفت لينكولن الأمريكية التابعة لفورد عن رباعية دفع متطورة بمواصفات لم تحملها أية سيارة من قبل.

وأكثر ما يميز السيارة الجديدة، بحسب "روسيا اليوم"، هو تصميمها الخارجي الذي يوحي بالحداثة والتطور، وتصميم مصابيحها وشعارات لينكولن الضوئية التي تتداخل مع جسم الهيكل بشكل مميز جدا، وأبوابها التي تفتح بصورة متعاكسة كما في بعض سيارات رولزرويس الفاخرة.

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي نشرتها لينكولن لهذه السيارة نلاحظ أن الغطاء الأمامي فوق المحرك جاء من الزجاج الشفاف الذي يغير لونه للأسود عند توقف السيارة، كما صممت واجهتها الأمامية بطريقة مميزة لتكون متحركة وتحوي على مساحة إضافية لوضع الحقائب والأمتعة.

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هو قمرتها العصرية التي جهزت بمقاعد أمامية دوارة، وشاشة لمسية عملاقة تمتد على كامل عرض واجهة القيادة، كما ظهرت في الفيديوهات الترويجية لهذه السيارة مقاطع تظهر أن المقود يمكن ان يتحرك ليختفي أسفل واجهة القيادة ما قد يدل على أن المركبة ستحصل على تقنيات القيادة الذاتية.

وجهّزت السيارة بشبابيك وسقف زجاجي كبير وأنظمة إضاءة داخلية مميزة جدا لتوفير شعور مميز بالمتعة للركاب أثناء التنقل، كما حصل الركاب على لوحات لمسية بجانب مقاعدهم للتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف والعديد من ميزات المركبة.

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