إطلاق «بولستار 2» الكهربائية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بولستار»، العلامة السويدية المتخصّصة في صناعة السيارات الكهربائية عالية الأداء وشركة الفطيم للمشاريع التجارية، أحد أقسام «الفطيم للسيارات»، إطلاق «بولستار 2» في الإمارات، وسوف يتمّ عرض السيارة أوّلاً في منطقة سيتي ووك في دبي، حيث سيتمكّن العملاء من التعرّف على علامة بولستار عن كثب، واختبار قيادة وشراء بولستار 2، السيارة الكهربائية كلياً.

وكانت شركة الفطيم للمشاريع التجارية قد أطلقت مؤخراً سيارة بولستار 2 في حفل حضره كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام. واليوم بات بإمكان العملاء وهواة السيارات مشاهدة بولستار 2 في منطقة سيتي ووك على الجادة الرئيسية في المبنى رقم 10 طيلة أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً. وسيكون أخصائيو بولستار متواجدين لمنح العملاء فرصة استكشاف الأداء العالي الذي تنتجه سيارة بولستار 2 فاستباك الكهربائية شخصياً.

وترسي بولستار 2 معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية مع مقاربة مبتكرة للتصميم، حيث يتمّ إيلاء أهمية كبرى للتفاصيل مع الحفاظ على البساطة دون أي مساومة مما يعكس جوهر العلامة الاسكندينافية. تتألّق السيارة خارجياً بشكل ريادي أنيق، مع تفاصيل رائعة مثل المرايا الجانبية بدون إطار، والسقف البانورامي الواسع الذي يمنح المقصورة إضاءة جميلة وشعوراً بالرحابة. أما التصميم الداخلي فبسيط ومنظم، ويستخدم مواد مبتكرة ومستدامة، كما أنّه متاح بتنجيد خالٍ من أي مصادر حيوانية مصنوع بتقنية WeaveTech أو يكون مكسواً بجلد نابا بثقوب.

وبولستار 2 كانت السيارة الأولى في العالم التي تتضمّن نظام معلومات وترفيهاً يشغّله النظام التشغيلي «أندرويد أوتوموتيف» مع جوجل مما يجعل القيادة على الطرق أكثر سهولةً وأماناً وبساطة. ذلك ويمكن التحكّم بعدد كبير من المزايا في السيارة بالصوت بفضل مساعد جوجل Google Assistant مما يسمح للسائق بالتركيز على القيادة بأمان. وقد تمّ تطوير خرائط جوجل Google Maps للاستخدام في سيارة كهربائية وستقوم بإيجاد ورسم الطريق الأنسب مع مراعاة مستوى البطارية ونقاط الشحن المتاحة. كما ويمكن تحميل تطبيقات إضافية من متجر جوجل بلاي ستور، بما في ذلك التطبيقات المفضّلة مثل Spotify وYouTube Music.

وقال محمّد قاسم، المدير العام لشركة بولستار في الإمارات: مع ازدياد الترقّب لمشاهدة سيارة بولستار 2 في الإمارات، يسرّنا أن نمنح عملائنا الفرصة الأولى للتعرّف إلى بولستار وبولستار 2. وبصفتها علامة للسيارات الكهربائية تركّز على الأداء والاستدامة، نشأت بولستار لتصبح معياراً يُحتذى به في القطاع. وبولستار 2 هي سيارة المستقبل الموعودة، ويسعدنا أن نعرض لمحة عن هذا المستقبل في منطقة سيتي ووك في دبي خلال فترة الإطلاق.

وأضاف قاسم: يتماشى إطلاق بولستار في الإمارات مع الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. وتفخر الفطيم بشراكتها مع بولستار مؤكّدةً على التزامها بتحقيق مساعي الدولة على صعيد الاستدامة.

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