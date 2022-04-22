«أودي إي ترون جي تي» أفضل سيارة في العالم من حيث الأداء

المصدر: دبي - البيان

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حققت سيارة «e-tron GT quattro» إنجازاً كبيراً في حفل توزيع جوائز World Car Awards لهذا العام، والذي أقيم للمرة الثامنة عشرة في نيويورك. وكانت السيارة مرشحة ضمن فئة «أفضل سيارة كهربائية في العالم»، وفئة «أفضل سيارة في العالم من حيث الأداء»، وفئة «أفضل تصميم سيارة في العالم»، وحصلت على لقب «أفضل سيارة في العالم من حيث الأداء» في حفل توزيع جوائز السيارات الأكبر والأشهر على مستوى العالم، والذي يُطلق عليه اسم «جوائز الأوسكار في عالم السيارات». واختبر أكثر من 100 صحفي متخصص في السيارات من جميع أنحاء العالم جميع السيارات التي تأهلت ثم صوتوا على جوائز العام 2022.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «يسرنا فوز سيارة e-tron GT بجائزة أفضل سيارة في العالم من حيث الأداء لعام 2022، فقد كانت e-tron GT هي السيارة الكهربائية الوحيدة في هذه الفئة، حيث تنافست مع السيارات فائقة الأداء الأخرى الشهيرة على مستوى العالم. ويعتبر هذا الفوز دليلاً على رؤيتنا لمستقبل التنقل ورمزاً للمسار الذي تتبعه شركتنا».

ويتميز أداء السيارة الفائق، الذي أهّلها للحصول على هذا اللقب العالمي، بالثبات الكبير بفضل النظام المتطور للتحكم في درجات الحرارة. ويتكون هذا النظام من أربع دوائر حرارية، مما يعني تميز البطارية ومكونات منظومة الحركة بدرجة حرارة مثالية دائماً، وثبات الأداء الفائق طوال الوقت.

وبفضل نظام التحكم الذكي في درجات الحرارة، يعمل نظام مخطط مسار e-tron في السيارة على الحفاظ على درجة حرارة البطارية في نطاق مثالي للشحن، حتى أثناء قيادة السيارة، وذلك اعتماداً على درجة الحرارة الخارجية، مما يتيح الشحن السريع للبطارية حتى 270 كيلووات.

وبحصولها على جائزة هذا العام، أصبحت أودي الشركة الأكثر تتويجاً في تاريخ جوائز World Car Awards، حيث حصدت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع إحدى عشرة جائزة.

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