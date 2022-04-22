«إم 8 جران كوبيه».. أيقونة أسطورية من «بي إم دبليو»

المصدر: دبي - أحمد صديق

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كعادتها دائماً، واصلت العلامة الألمانية العريقة «بي إم دبليو» تألقها بإطلاق أيقونتها الأسطورية «إم 8 جران كوبيه» والتي لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد سيارة رياضية M أخرى من الصانع الألماني، بل هي تجمع بين هندسة مجموعة M الرياضية وفخامة سيارات «بي إم دبليو» التي لا تضاهى، بحيث توفر لسائقي السيارات الطموحين تجربة استثنائية حقاً.

فمن حيث الأداء، تأتي السيارة بمحرك M TwinPower Turbo عالي الأداء سعة 4.4 لترات ثماني الأسطوانات يعمل بالبنزين، وهو يمثل أقوى المحركات في سيارات «بي إم دبليو» التي دخلت خط الإنتاج. وتبلغ قوة المحرك 625 حصاناً مع عزم دوران 750 نيوتن لكل متر وتتسارع السيارة من السكون إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثواني فقط، ما يجعلها، مع سيارة M8 كوبيه، أسرع سيارتين ضمن سيارات «بي إم دبليو» من التي دخلت خط الإنتاج.

أما من حيث التكنولوجيا، تمنح مقصورة السيارة المتطورة فرصة إعادة اكتشاف متعة القيادة، حيث تأتي مع شاشات M المدمجة التي تشمل مجموعة العدادات M وشاشة العرض على الزجاج الأمامي الملونة مع عرض M المميز. أما نظام التشغيل 7.0 من «بي إم دبليو» فإنه يمنح السيارة مستويات جديدة من التحكم لتجعل تجربة القيادة أكثر روعة.

ومن حيث التصميم الخارجي، بفضل خط سقفها المنحدر بانسيابية وبابها الخلفي الأنيق، تتميز السيارة بتصميمها الرائد الذي لا تخطئه عين. تشمل لمسات مجموعة M الرياضية الشبك الكلوية المزدوج المدبب مع شعار M8 وعجلات M المعدنية المصنوعة من السبائك الخفيفة قياس 20 بوصة، إلى جانب فتحات الهواء الجانبية الأنيقة الخاصة بطرازات M، وأغطية المرايا، ومشتت الهواء الخلفي، التي تأتي جمعها مطلية بالأسود شديد اللمعان، كما تتوفر اختيارياً بألياف الكربون.

ونأتي للمقصورة، فنجد أنها توفر الرحابة والفخامة التامة، وتتعزز تجربة القيادة مع عجلة القيادة M الرياضية وذراع نقل السرعة Drive logic مع الدرزات الخاصة بطرازات M. وتكتمل فخامة المقصورة بالمقاعد الرياضية M المكسوة بجلد Merino بالكامل والتي يميزها شعار M8 المضيء.

وبالنسبة لتوصيل الهواتف الذكية، يمكن الآن توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر تطبيق آبل كاربلاي والاستمتاع بالدخول إلى محتوى الهاتف المتحرك عبر شاشة عرض المعلومات المركزية، ومجموعة أدوات القياس، وشاشة العرض على الزجاج الأمامي التي تأتي كتجهيز اختياري.

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