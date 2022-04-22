"لكزس" تكشف عن سيارتها "RZ" الكهربائية بالكامل

المصدر: البيان

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قدم مسؤولو العلامة التجارية الفاخرة لكزس من "تويوتا موتور" لمحة للعالم عن أول سيارة كهربائية بالكامل من هذا الطراز.

وقال ممثلو لكزس إن سيارة الدفع الرباعي الجديدة، التي أطلقوا عليها تسمية RZ، يمكن أن تسير لمسافة تقارب 450 كيلومترا لكل عملية شحن، وفق موقع "اليابان بالعربي".

والبطارية يمكن أن تحتفظ بأكثر من 90% من قدرتها لمدة 10 سنوات.

وسيتم طرح سيارة RZ للبيع في الصين وأوروبا أولا في نهاية العام تقريبا، لكن لم يتم الإفصاح عن سعرها أو موعد إطلاقها في اليابان وبقية العالم.

السيارة الجديدة جزء من خطة تويوتا لجعل سيارات لكزس كهربائية بالكامل بحلول العام 2035

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